بالزغاريد والرقص.. المواطنون يتفاعلون مع احتفالات نصر أكتوبر بالمنصة (فيديو)

تفاعل المواطنون الحاضرون في احتفالات نصر أكتوبر بالمنصة مع المطربين والفنانين المشاركين في الاحتفال بالأغاني الوطنية.وتجمع الرجال والسيدات بمحيط المنصة، وتفاعلوا بوصلة رقص على الأغاني والزغاريد من قبل السيدات، واعتلت أصواتهم بتحيا مصر والجيش المصري.وتوافد الآلاف من المصريين منذ الصباح الباكر على المنصة بمدينة نصر للمشاركة في احتفالات نصر أكتوبر، والذين استمروا حتى مساء اليوم الجمعة في انتظار حضور الفنانين.