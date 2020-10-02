جامعة طنطا تهنئ شعب الغربية بالعيد القومي للمحافظة

هنأ الدكتور عماد عتمان، القائم بأعمال رئيس جامعة طنطا نيابة عن مجلس الجامعة وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والطلاب وجميع العاملين بالجامعة، محافظ الغربية الدكتور طارق رحمي، وشعب الغربية بمناسبة العيد القومي للمحافظة.وأكد الدكتور عماد عتمان، على دعم الجامعة الكامل لمحافظة الغربية في مجال المشروعات التنموية المشتركة، فضلا عن تسخير كافة إمكانيات جامعة طنطا لدعم التعاون المشترك مع المحافظة لخدمة شعب الغربية، تحقيقا لدور الجامعات الريادي في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة لخدمة الوطن والمواطن.وأضاف عتمان، أن تكاتف الجامعة مع محافظة الغربية يأتي من منطلق مسئوليتها الوطنية المشتركة تجاه المحافظة، داعيا المولى القدير أن يديم على مصرنا الغالية الأمن والأمان والاستقرار فى ظل القيادة الوطنية الحكيمة للرئيس عبدالفتاح السيسي.