هنا مطروح.. حراس بوابة مصر الغربية يحتفلون بذكرى انتصارات أكتوبر (فيديو)
الجمعة 02/أكتوبر/2020 - 07:00 م
ياسمين شعيبطباعة
انطلق احتفال أبناء مطروح بذكرى انتصارات أكتوبر الـ47 حاملين أعلام مصر مرددين "تحيا مصر" وسط مدينة مطروح.
وأكد أبناء قبائل مطروح دعمهم مصر مرددين: "نحن حراس بوابة مصر الغربية.. تحيا مصر".
وقام أحد أبناء مطروح بإلقاء قصيدة عن انتصارات أكتوبر. اضغط
وأكد أبناء قبائل مطروح دعمهم مصر مرددين: "نحن حراس بوابة مصر الغربية.. تحيا مصر".
وقام أحد أبناء مطروح بإلقاء قصيدة عن انتصارات أكتوبر. اضغط