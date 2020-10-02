الأقصريون يحتفلون بذكرى نصر أكتوبر على أنغام فلكلورية (فيديو)

احتفل مواطنو الأقصر، مساء اليوم الجمعة، بذكرى انتصار حرب أكتوبر المجيدة، بالأغاني الوطنية، والألحان الفلكلورية.وكان ميدان سيدي أبوالحجاج بالأقصر قد شهد تجمعات من عدد كبير من المواطنين للاحتفال بذكرى انتصار أكتوبر، ورفع الأهالي من الأطفال والكبار والسيدات العلم المصري، مرددين هتافات "تحيا مصر".