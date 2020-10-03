«الزراعة»: التنسيق مع مكتب النائب العام للتخلص من المبيدات منتهية الصلاحية

قال الدكتور محمد عبد المجيد، رئيس لجنة مبيدات الآفات بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إنه يتم التنسيق حاليًا مع مكتب النائب العام بحيث يتم التخلص من المبيدات منتهية الصلاحية والغير مطابقه للمواصفات والفاسدة، والتي تم ضبطها من خلال لجنة المبيدات بالتنسيق مع الجهات الأخرى على نفقة صاحب المبيدات.وقال «عبد المجيد»، في تصريحات لـ«الدستور»، إنه تم الاتفاق على أن يتم تدعيم مديريات الزراعة بالوقود اللازم والخاص بالسيارات التي تقوم بأعمال الرقابة، وذلك بتمويل من لجنة مبيدات الآفات الزراعية شهريًا طبقًا للتقديرات التي ترد من الدكتور الإدارة المركزية لمكافحة الآفات في هذا الخصوص.وأضاف «عبد المجيد»، أنه تقرر صرف حافز أداء مفتشي الرقابة ومديري المديريات الزراعية بالمحافظات طبقًا لتقييم التقارير الفنية المرسلة من المديريات بمعرفة مجموعة عمل المتابعة علي الرقابة والمشكلة لهذا الغرض، وذلك بتمويل من لجنة مبيدات الآفات الزراعية والمعمل المركزي للمبيدات بالتناوب.وقال رئيس لجنة مبيدات الآفات، إنه يتم التنسيق الدائم مع شرطة البيئة والمسطحات ومباحث التموين بعمل حملات مفاجئة للحملات التي سوف تظهر من خلال تقارير المرور المرسلة من مفتشي الرقابة وذلك لضبط سوق المبيدات.وأشار «عبد المجيد»، إلى أنه يتم عقد اجتماع مديري مديريات الزراعة مرة واحدة شهريًا، مع تكليفهم بإعداد تقرير شهري عما تم إنجازة بخصوص أعمال الرقابة علي المبيدات في كل مديرية يتم عرضه أثناء الاجتماع الشهري.وأضاف «عبدالمجيد»، أن مديري مديريات الزراعة يقومون بإبلاغ لجنة مبيدات الآفات الزراعية ومشروع التخلص الآمن من الملوثات العضوية الثابتة بالمعمل المركزي للمبيدات، بمخازن المبيدات التي يمكن تأهيلها للقيام بدورها على الوجه الأكمل، وذلك من خلال المشروع.