مواطنو بورسعيد يحتفلون بذكرى انتصارات أكتوبر في ميدان الشهداء (فيديو)

احتفل مواطنو بورسعيد بالذكرى 47 لانتصارات اليوم الجمعة، في ميدان الشهداء - حديقة المسلة - المقابل لديوان عام المحافظة في حي الشرق.وجرى إذاعة عدد من الأغاني الوطنية عبر مكبرات الصوت على أنغام الـ"دي جي" في الوقت الذي حمل مواطنون أعلام مصر، وصور رئيس الجمهورية، عبدالفتاح السيسي.وكثفت قوات الأمن من تواجدها بمحيط الميدان لتأمين الاحتفالات من خلال دوريات ثابتة ومتحركة، كما أغلق رجال المرور عددا من الشوارع المؤدية للميدان.