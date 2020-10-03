رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 03 أكتوبر 2020 الموافق 16 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

بعد إصابة ترامب بـ«كورونا».. هل ستؤجل الانتخابات الأمريكية؟

السبت 03/أكتوبر/2020 - 06:44 ص
ترامب
ترامب
حسام الضمراني
طباعة
أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الجمعة، عبر تغريدة له بموقع "تويتر" أنه وزوجته ميلانيا أصيبا بفيروس كورونا ودخلا الحجر الصحي، قبل شهر واحد فقط من بدء الانتخابات الرئاسية في الثالث من نوفمبر، وهو ما جعل بعض الخبراء السياسيين يرون أنه بإعلانه هذا قد تؤجل الانتخابات الأمريكية لوقت لاحق.

بعض الكتب التى صدرت خلال الأشهر القليلة الماضية داخل الولايات المتحدة الأمريكية، والتي تصدرت قائمة الأكثر مبيعًا، كشفت الغطاء عن موقف الرئيس الأمريكي ترامب من الانتخابات.

_ كتاب لـ"بوب وودوارد" يجيب عن سؤال: هل لا ينوي ترامب التخلي عن السلطة؟

ولعل أبرزها كتاب "الغضب" للكاتب الصحفي الأمريكي البارز، بوب وودوارد، والذى كشف من خلاله كواليس رئاسة "ترامب"، على خلفية الخبر الذي تم تسريبه للصحف الأمريكية هذا الأسبوع أن "ترامب" لا ينوي التخلي عن السلطة، ولن يلتزم بقبول نتائج الانتخابات المُقرر إجراؤها شهر نوفمبر المُقبل.

كتاب "وودوارد" يتضمن معلومات من "ترامب" ذاته عندما قام مؤلفه بإجراء 17 مقابلة معه، وقال "وودوارد": "إن الأمر لا يتعلق فقط بمعسكرين من الناخبين؛ إما "بايدن" وإما "ترامب"، ويرى أنه من الخطأ مهاجمة الناخبين المؤيدين لـ"ترامب".

وكشف "وودوارد" أن "ترامب" بعد انتخابه عام 2016 لم يقم فقط بكسر الأعراف، وإنما قام بتحطيمها تحطيمًا، مستعملًا في ذلك "السرعة القصوى"، في كل سياساته سواء في التعامل مع وباء كورونا، أو مع الاقتصاد المنهار، أو مع أزمة العنصرية.

_ وفي كتاب آخر يكشف الكاتب أن: ترامب أراد ابنته "إيفانكا" نائبة له فى 2016

فيما يتعلق بموقع "ترامب" من الانتخابات الرئاسية، من المتوقع أن يتم بيع كتاب ريك غيتس الذي كان نائب رئيس موظفي ترامب في الانتخابات الأمريكية الأخيرة في الأسواق، اعتبارًا من 13 أكتوبر الجاري، وهو كتاب يكشف أن ترامب ناقش مرارًا مع مستشاريه فكرة ترشيح ابنته إيفانكا لمنصب نائب الرئيس في عام 2016، وأنه قال ذات مرة: "أعتقد أنه ينبغي أن تكون إيفانكا. ما رأيكم في إيفانكا كنائبة للرئيس؟".
بعد إصابة ترامب بـ«كورونا».. هل ستؤجل الانتخابات الأمريكية؟
بعد إصابة ترامب بـ«كورونا».. هل ستؤجل الانتخابات الأمريكية؟
بعد إصابة ترامب بـ«كورونا».. هل ستؤجل الانتخابات الأمريكية؟
بعد إصابة ترامب بـ«كورونا».. هل ستؤجل الانتخابات الأمريكية؟

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

القضاء الإداري يرفض دعوى السادات ويقضي باستبعاده من انتخابات النواب

حظك اليوم.. برج الحوت السبت 3 أكتوبر 2020

بشائر الموازنة.. الحكومة تنحاز للمواطنين بـ10 قرارات

نقل ترامب لمركز «والتر ريد» الطبى العسكرى

الصور

image description

بالموتسيكلات.. مواطنون يحتفلون بنصر أكتوبر في قصر النيل

image description

بالأغاني البدوية.. قبائل حلايب وشلاتين يحتفلون بنصر أكتوبر

image description

حمادة هلال يحيّ حفلًا لملكات جمال الأطفال بمشاركة القومى للثقافة

image description

بالأغاني والدراجات.. الشباب يحتفلون بذكرى نصر أكتوبر في ميدان التحرير

image description

حفل محمد فؤاد أمام المنصة

الأكثر قراءة

محمد الباز: تحقيقات حادث الأقصر جارية والرئيس لن يقبل بإهانة أي مواطن

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2020 دور ثاني وكيفية الحصول عليها

بشائر الموازنة.. الحكومة تنحاز للمواطنين بـ10 قرارات

إصابة نجم ليفربول ساديو مانى بفيروس كورونا

إنفوجراف

image description

سجون تميم جحيم القطريين على الأرض (إنفوجراف)

image description

الكنيسة تحتفل بذكرى استشهاد القديس بروفوديوس الخيالي

image description

صائدو الإرهابية.. أبرز نواب العالم المطالبين بحظر الإخوان (إنفوجراف)

image description

مكافآت أمريكا لقطع رؤوس الإرهاب في السنوات الأخيرة (انفوجراف)

نجم الساعة

منذر رياحنة: أحلم بتجسيد عمر المختار وجيفارا وفيلمى الجديد «حصار جهنم» يشبه «Avatar»

منوعات

إصابة نجم ليفربول ساديو مانى بفيروس كورونا

سامبدوريا يفوز على فيورنتينا بهدفين مقابل هدف فى الدورى الإيطالى

ليفربول يعلن إصابة ساديو ماني بكورونا

كوكب الأرض يدخل مدار «هالى» ويتيح عرض تتساقط فيه النجوم

أيام زمان

«هاجمونى عندما قدمت محمود حميدة لأول مرة»..اعترافات محمد خان

«شمس البارودي كانت تنوي نشر كتب دينية».. اعترافات حسن يوسف

«أسرتى قالت له انتظرها حتى تكبر.. وبعدما كبرت رفضته».. اعترافات ماجدة عن الرجال

«عمالقة البحار».. قصة الفيلم الوحيد عن وحدة مصر وسوريا في العدوان الثلاثي

مقالات الرأي
ماجد حبته
كورونا فى البيت الأبيض
د.كريمة الحفناوى
ناصر والتنمية المستقلة
بسنت حسن
إنما الأصوليون إخوة
د. محمد أحمد داود
الشيخ أحمد الدردير.. سليم الباطن مهذب النفس
المزيد

الثقافة

بعد إصابة ترامب بـ«كورونا».. هل ستؤجل الانتخابات الأمريكية؟

بالأرقام.. تعرف على مبيعات قصور الثقافة بمعرض الإسكندرية للكتاب

«قطر الندى» تصدر عددًا خاصًا عن بطولات الجيش المصري عبر العصور

«كامب» تستعد لطرح «رمز الأمان» بمناسبة احتفالات أكتوبر