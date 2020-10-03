بعد إصابة ترامب بـ«كورونا».. هل ستؤجل الانتخابات الأمريكية؟

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الجمعة، عبر تغريدة له بموقع "تويتر" أنه وزوجته ميلانيا أصيبا بفيروس كورونا ودخلا الحجر الصحي، قبل شهر واحد فقط من بدء الانتخابات الرئاسية في الثالث من نوفمبر، وهو ما جعل بعض الخبراء السياسيين يرون أنه بإعلانه هذا قد تؤجل الانتخابات الأمريكية لوقت لاحق.بعض الكتب التى صدرت خلال الأشهر القليلة الماضية داخل الولايات المتحدة الأمريكية، والتي تصدرت قائمة الأكثر مبيعًا، كشفت الغطاء عن موقف الرئيس الأمريكي ترامب من الانتخابات._ كتاب لـ"بوب وودوارد" يجيب عن سؤال: هل لا ينوي ترامب التخلي عن السلطة؟ولعل أبرزها كتاب "الغضب" للكاتب الصحفي الأمريكي البارز، بوب وودوارد، والذى كشف من خلاله كواليس رئاسة "ترامب"، على خلفية الخبر الذي تم تسريبه للصحف الأمريكية هذا الأسبوع أن "ترامب" لا ينوي التخلي عن السلطة، ولن يلتزم بقبول نتائج الانتخابات المُقرر إجراؤها شهر نوفمبر المُقبل.كتاب "وودوارد" يتضمن معلومات من "ترامب" ذاته عندما قام مؤلفه بإجراء 17 مقابلة معه، وقال "وودوارد": "إن الأمر لا يتعلق فقط بمعسكرين من الناخبين؛ إما "بايدن" وإما "ترامب"، ويرى أنه من الخطأ مهاجمة الناخبين المؤيدين لـ"ترامب".وكشف "وودوارد" أن "ترامب" بعد انتخابه عام 2016 لم يقم فقط بكسر الأعراف، وإنما قام بتحطيمها تحطيمًا، مستعملًا في ذلك "السرعة القصوى"، في كل سياساته سواء في التعامل مع وباء كورونا، أو مع الاقتصاد المنهار، أو مع أزمة العنصرية._ وفي كتاب آخر يكشف الكاتب أن: ترامب أراد ابنته "إيفانكا" نائبة له فى 2016فيما يتعلق بموقع "ترامب" من الانتخابات الرئاسية، من المتوقع أن يتم بيع كتاب ريك غيتس الذي كان نائب رئيس موظفي ترامب في الانتخابات الأمريكية الأخيرة في الأسواق، اعتبارًا من 13 أكتوبر الجاري، وهو كتاب يكشف أن ترامب ناقش مرارًا مع مستشاريه فكرة ترشيح ابنته إيفانكا لمنصب نائب الرئيس في عام 2016، وأنه قال ذات مرة: "أعتقد أنه ينبغي أن تكون إيفانكا. ما رأيكم في إيفانكا كنائبة للرئيس؟".