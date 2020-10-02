«قادرين على التحدي».. هشام عباس يشعل حفل نصر أكتوبر بالمنصة (فيديو)

افتتح الفنان هشام عباس احتفال نصر السادس من أكتوبر بمنطقة المنصة في مدينة نصر التابعة لمحافظة القاهرة، بأغنية "قادرين على التحدي"، وسط تفاعل عدد كبير من الحاضرين الذين أخذوا يرددون كلمات الأغنية رافعين أعلام مصر.حضر حفل نصر أكتوبر عدد كبير من المواطنين، بمختلف أعمارهم، إلا أن الشباب والنساء كانوا المشهد الأبرز في احتفالات اليوم التي بدأت في تمام الثالثة عصرًا ومن المقرر أن يشارك فيها مجموعة من الفنانين.يذكر أن الجيش المصري حقق نصرا كبيرا أذهل العالم وخبراء الاستراتيجية، بعد أن عبرت القوات المسلحة قناة السويس وحطمت خط بارليف، وقدمت درسًا عسكريًا في الإرادة والمواجهة، ما جعل نصر 6 أكتوبر شاهدًا على بسالة المقاتل المصري.