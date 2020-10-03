تنظمه وزارة التموين.. معرض «أهلا مدارس» لتوفير مستلزمات الدراسة بأقل الأسعار

يتجلى استغلال بعض التجار للمواسم والمناسبات المختلفة التي تأتي على مدار العام؛ لاسيما الموسم الدراسي الجديد الذي يهل ويتبعه ارتفاع السعار في كافة المستلزمات والاحتياجات الدراسية، وفي محاولة من الدولة لمحاربة هذا الاستغلال قامت بإطلاق عدد من المعرض التي توفر المستلزمات المدرسية بأقل الأسعار تحت شعار "أهلا مدارس".ووسط الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا، تنظم وزارة التموين والتجارة الداخلية معرض "أهلا مدارس" بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات بمدينة نصر، تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء، ويتضمن المعرض طرح العديد من المستلزمات والأدوات المدرسية بأسعار مخفضة وتنافسية.ومؤخرًا حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، موعد بدء العام الدراسي الجديد 2020-2021 والذي سيبدأ يوم 17 أكتوبر الجاري في المدارس الحكومية والخاصة لغات وعربي إضافة إلى المدارس القومية.وشكلت وزارة التموين ممثلة في الإدارة المركزية للدراسات وتنمية التجارة الداخلية مجموعات عمل للمرور على أجنحة معارض "أهلا مدارس" بشكل يومي لمتابعة آليات العمل والتأكد من توافر المستلزمات بشكل مستمر طوال فترة المعرض، وكذلك من أجل مراقبة أسعار المستلزمات المدرسية قبل وبعد التخفيضات مع تذليل أي عقبات تواجه الزائرين خلال حركة البيع والشراء داخل المعرض.جيهان علي، ولية أمر طفلين في المرحلة الإبتدائية، تقول إن موسم الدراسة من أكثر المواسم التي تمر عليها وتحتاج إلى مصروفات ضخمة؛ نظرًا لحجم المشتريات والاحتياجات الدراسية التي يجب عليها توفيرها لأولادها.وأشارت "جيهان" إلى أنها زارت معرض "أهلا مدارس" هي وزوجها وأطفالها الاثنين؛ لاسيما عندما سمعت عن افتتاح المعرض بجوار منطقة مسكنها في أرض المعارض، والذي يوفر مستلزمات الدراسة بأقل الأسعار.وتابعت: "قبل كل موسم دراسي بحاول أشوف أي أماكن أو منافذ بتوفر المستلزمات المدرسية بأقل سعر ممكن؛ لأن طلبات المدرسة بتكون كتيرة وكمان لو حد عنده أكثر من طفل بيكون في عبء كبير".وتجول حسن إبراهيم، موظف ولديه ثلاثة أبناء في مراحل دراسية مختلفة، في معرض "أهلا مدارس" بأرض لمعارض قبيل بدء الموسم الدراسي؛ من أجل البحث عن أدوات المدرسة وشرائها بأقل سعر ممكن.ويرى "إبراهيم" أن المعرض يوفر جميع مستلزمات الدراسة بأسعار منافسة عن المنافذ الخارجية كالمكتبات وغيرها، وحتى أن هناك قسم لبيع السلع الغذائية في المعرض بأسعار أقل من الخارج.وفي مدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر تفتتح مديرية التموين معرض "أهلًا مدارس" بأسعار مخفضة تصل إلى سعر الجملة، وذلك بناءً على توجيهات محافظ الأقصر بضرورة إقامة معارض "أهلا مدارس" في جميع مدن المحافظة لخدمة المواطنين.يُفتتح معرض "أهلا مدارس" في مدينة إسنا بمحافظة الأقصر في الدور الثاني بمول الزهراء بشارع أحمد عرابي، وذلك بحضور الدكتور تامر صلاح مختار، وكيل أول وزارة التموين والتجارة الداخلية بالأقصر، والمهندس محمد سيد سليمان رئيس مجلس مدينة إسنا.وفي محافظة مطروح يتم التجهيز لافتتاح معرض "أهلا مدارس" لعرض كافة المستلزمات المدرسية بجميع مراحلها بتخفيض 25٪، وذلك بعدما تبرع أحد أفراد العائلات الكبيرة بالأرض التي ستُقام عليها المعرض.‏في ذات السياق أوضح أيمن حسام الدين، مساعد وزير التموين لشؤون التجارة الداخلية، أن هدف معرض "أهلا مدارس" هو توفير كافة المستلزمات المدرسية للمواطنين في إطار تخفيف العبء عليهم خاصة مع اقتراب الموسم الدراسي، إذ يتضمن المعرض جميع الاحتياجات الدراسية بتخفيضات عالية تصل إلى 40%.وأشار مساعد وزير التموين لشؤون التجارة الداخلية إلى أن المشاركين في المعرض أعلنوا عن تخفيضات إضافية على جميع أغراض الدراسية، كذلك السلع الغذائية التي يتضنمها المعرض، مراعاةً لظروف الأسر المصرية.ومن المقرر أن يتم تنظيم معارض "أهلا مدارس" بـ12 محافظة تأتي القاهرة والإسكندرية على رأسهم، بالإضافة إلى سوهاج والدقهلية والبحيرة وأسيوط والفيوم وكفر الشيخ وبنى سويف والإسماعيلية ودمياط والقليوبية وبورسعيد، ويتم طرح المستلزمات بأسعار مخفضة تصل إلى 30 و40% لبعض المنتجات.