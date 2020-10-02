بقصيدة تمجيد للجيش.. «زياد» يشارك في احتفالات أكتوبر بالبدلة العسكرية (فيديو)

شارك الطفل زياد صاحب الـ ١٥ عاما في احتفالات أكتوبر بالمنصة بمدينة نصر، والذي حرص على التواجد منذ الصباح الباكر من اليوم الجمعة يرتدي الزي العسكري.وقال زياد محمد فتحي، إنه جاء بصحبة والدته منذ الصباح الباكر، وارتدى الزي العسكري الذي جلبه له خاله العقيد في الجيش المصري، لافتا إلى أنه كتب قصيدة خصيصًا ليشارك فيها بالاحتفالات تمجيدا في الجيش المصري وتذم في الجماعات الإرهابية.وأمتع زياد الحضور بالقصيدة التي شارك بيها في الاحتفالات، وأكد على أنه كان حريص على الحضور والمشاركة في الاحتفالات وأنها واجب على كل مصري، قائلا "أنا فخور أني مصري وفخور برئيس بلدي السيسي"، وانهى حديثه بأنه يتمنى أن يلتحق بالكلية العسكرية في الكبر ليكون ضابط عسكري يدافع عن وطنه.