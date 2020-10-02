انتحار فتاة شنقًا فى ظروف غامضة بالغربية

انتحرت فتاة فى العقد الثالث من عمرها في ظروف غامضة بشنق نفسها بحبل داخل منزلها بدائرة مركز طنطا في محافظة الغربية.تم نقل الجثة لمشرحة مستشفى المنشاوي العام، وأمرت النيابة العامة بانتداب الطب الشرعي لتشريح الجثة لبيان سبب الوفاة وكلفت المباحث بالتحري عن الواقعة.كان اللواء هاني مدحت مدير أمن الغربية، قد تلقى إخطارا من مأمور قسم أول شرطة طنطا بورود بلاغ بانتحار فتاة بدائرة المركز، وتبين من المعاينة والفحص قيامها بشنق نفسها بحبل داخل منزلها بشارع الكافورى أمام شارع الصاغة بمنطقة السيد البدوى.ويكثف رجال المباحث من جهودهم لكشف غموض وملابسات الواقعة وحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة العامة التحقيقات.