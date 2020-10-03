5 فوائد مذهلة لـ«فنجان القهوة»

1- «الوقاية من مرض السكري»

2- «تحسين الذاكرة»

3- «التخلص من الوزن»

4- « تعزز صحة القلب»

5- «صحة البشرة»

قدم الأطباء بموقع «هيلث لاين» الطبي عددًا من الفوائد الهامة عن القهوة.وذكر الموقع أن من أهم فوائد القهوة ما يلي:وجد عدد من الباحثون أن خطر الاصابة بالسكري من النوع 2 لدى البالغين الذين يشربون 4-6 أكواب قهوة يوميًا أقل بنحو 30٪ منها لدى الأشخاص الذين يشربون حتى كوبين من القهوة يوميًا.أوضح الخبراء، أنه يمكن للقهوة أيضًا تحسين الوظائف الإدراكية مع العمر، وفقًا لدراسة أجريت مؤخرًا من جامعة «هارفورد».أوضح الأطباء، أن إضافة القهوة إلى نظامك الغذائي اليومي سيساعدك على التخلص من الوزن الزائد خاصة بمنطقة البطن.من المعروف أن القهوة تعزز صحة القلب، حيث وجد أن الأشخاص الذين يشربون القهوة بانتظام هم أقل عرضة للإصابة باضطرابات ضربات القلب والسكتات الدماغية وفقًا للدراسات الطبية المختلفة.تساعد القهوة في ترطيب البشرة الجافة، وتعمل على إعادتها إلى نضارتها، من خلال خلط القهوة مع ملح البحر وزيت الزيتون وتقليب الخليط ووضعه على البشرة لفترة قليلة، ويتم غسل البشرة بالماء الفاتر.