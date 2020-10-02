«غازتك» تنظم مسيرة احتفالية بذكرى نصر أكتوبر

نظمت شركة غازتك مسيرة حاشدة برئاسة المهندس عبد الفتاح فرحات رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، بمشاركة كافة قيادات الشركة ومئات العاملين للاحتفال بأعياد نصر أكتوبر المجيد وتأييد الرئيس عبدالفتاح السيسى لاستكمال مسيرة التنمية والحفاظ على استقرار الدولة ومكتسباتها التي تم إنجازها خلال الستة أعوام الماضية، بالإضافة إلى تحقيق الأهداف الطموحة غير المسبوقة للتنمية التي يجرى تنفيذها بخطوات واسعة حاليًا.وانطلقت مسيرة الاحتفالية من أمام مقر الشركة الرئيسي بالتجمع الخامس، وحتى "المنصة"، فى مشهد مهيب جسد ملحمة وطنية عبر عنها العاملين بالشركة عن انتمائهم لوطنهم والاحتفال بنصر أكتوبر العظيم وما قامت به القوات المسلحة فى عام 73، ودورها العظيم في حماية الوطن واسترداد أراضيها.