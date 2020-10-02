القوات المسلحة تحيي احتفالية «نصر أكتوبر» وتطلق الطائرات والموسيقى العسكرية (صور)

حلقت طائرات تابعة للقوات المسلحة في سماء منطقة المنصة في مدينة نصر بالقاهرة، في إطار الاحتفالات بأعياد نصر أكتوبر المجيدة.وتوافد آلاف المواطنين على منطقة المنصة بمدينة نصر، وذلك ضمن احتفالات المصريين بذكرى نصر أكتوبر العظيم.ويحرص المصريون على الاحتفال بذكرى نصر السادس من أكتوبر من كل عام، عن طريق حمل علم مصر وترديد الأغاني الوطنية الشهيرة.