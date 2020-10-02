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الجمعة 02 أكتوبر 2020 الموافق 15 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

أسعار النفط العالمية تتجه لخسائر أسبوعية

الجمعة 02/أكتوبر/2020 - 05:15 م
النفط
النفط
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قلصت أسعار النفط العالمية خسائرها خلال تعاملات اليوم الجمعة، بعد أن بدأت بخسائر تجاوزت الـ4% لكنها تتجه لتسجيل خسائر أسبوعية قوية، في أعقاب الإعلان عن إصابة الرئيس الأمريكي وزوجته بفيروس (كورونا) ووسط استمرار حالة عدم اليقين بشأن فرص تعافي معدلات الطلب العالمي مع استمرار تداعيات وباء (كوفيد-19).

وتراجع سعر العقود الآجلة لخام (برنت) تسليم شهر ديسمبر 3.13% أو ما يعادل 1.28 دولار ليهبط إلى 39.65 دولار للبرميل، وانخفض عقود خام (نايمكس) الأمريكي تسليم شهر نوفمبر بنحو 3.02% أو 1.17 دولار إلى 37.55 دولار للبرميل.

ويتجه الخامان "نايمكس" و"برنت" لخسائر أسبوعية تتجاوز الـ 7% و6% على الترتيب خلال الأسبوع الجاري، بعد أسبوع اتسم بالتقلب في ظل تجدد المخاوف بشأن الموجة الثانية للجائحة "كورونا" وتأثيرها على مستويات الطلب العالمي المنخفض بالفعل.

تأتي خسائر النفط عقب إعلان الرئيس دونالد ترامب عبر موقع (تويتر) إصابته هو والسيدة الأولى ميلانيا بـ(كوفيد-19)، الأمر الذي يعمق المخاوف حيال تزايد حالات الإصابة عالميا وقد يعني عودة فرض قيود على التنقل.

فيما يضيف فشل إدارة البيت الأبيض والديمقراطيين في التوصل لاتفاق بشأن تمرير حزمة تحفيز مالي إضافية لدعم الاقتصاد الأمريكي ضغوطا إضافية على معنويات أسواق المال والسلع العالمية، لما يمثله من أهمية لتعزيز فرص تعافي الاقتصاد الأكبر في العالم من تداعيات "كورونا".

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