«NBC»: ترامب يعاني من أعراض خفيفة بعد إصابته بكورونا

ذكرت شبكة "إن بي سي نيوز" الأمريكية، أن الرئيس دونالد ترامب يعاني من أعراض خفيفة بعد ثبوت إصابته بفيروس كورونا المستجد.ونقلت الشبكة عن مسؤول في البيت الأبيض قوله، إن الرئيس يمتلك معنويات جيدة، وتحدث مع كبير موظفي البيت الأبيض مارك ميدوز، صباح اليوم الجمعة.وكان ترامب أعلن في وقت سابق عبر تغريدة على منصة التواصل الاجتماعي "تويتر" إصابته وزوجته ميلانيا بفيروس كورونا المستجد، ليدخل في عزل داخل مقر إقامته في البيت الأبيض.فيما أظهرت نتائج اختبار "كورونا" لنائب الرئيس الأمريكي مايك بنس وزوجته كارين بنس سلبية العينة وعدم إصابتهم بـ"كوفيد-19"، إذ خضعوا للفحوصات بعد التأكد من إصابة الرئيس دونالد ترامب وزوجته ميلانيا، بعد مخالطته مستشارته هوب هيكس المصابة.وقال شون كونلي الطبيب الخاص بالرئيس، في مذكرة نشرها البيت الأبيض إن "الرئيس والسيدة الأولى في حالة جيدة"، مؤكدا "أتوقع أن يواصل الرئيس أداء مهامه دون انقطاع أثناء التعافي".وفي حالة تعذر قيام ترامب بمهامه، يتولى نائب الرئيس القيادة، يليه رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي، ورئيس مجلس الشيوخ المؤقت السناتور الجمهوري تشاك جراسلي.