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الجمعة 02 أكتوبر 2020 الموافق 15 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

أهالي الإسكندرية يحتفلون بذكرى نصر أكتوبر بسيدي جابر (فيديو)

الجمعة 02/أكتوبر/2020 - 05:27 م
أهالي الإسكندرية
أهالي الإسكندرية
الإسكندرية - مصطفى فتحي وهبه عويضه:
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شهد ميدان سيدي جابر بالإسكندرية، وصلة رقص للمواطنين على أنغام الأغاني الوطنية، احتفالًا بذكرى نصر أكتوبر المجيد، وتوافد المواطنون وسط الميدان للمشاركة في الحفل.

واستعد ميدان سيدي جابر وسط الإسكندرية، للاحتفال بذكرى انتصارات حرب أكتوبر، والذي يشهد حفلا فنيا ضخما يحيه الفنان سعد الصغير، والفنان أحمد شيبة، فى السادسة مساءً بمشاركة الأحزاب السياسية.

وتم إقامة كردون حول ميدان سيدى جابر وتركيب الإضاءة وإنشاء منصة للحفل، كما تزين الميدان بلافتات عليها صور للرئيس عبد الفتاح السيسي، ولافتات تحمل صورًا لأعمال العنف من الجماعة الإرهابية التي شهدها ميدان سيدي جابر.

وحمل المواطنون الإعلام المصرية، كما شهد الميدان وجود سيارة إسعاف وسيارة الحماية المدنية وانتشار مكثف لرجال المرور لمنع إعاقة حركة السيارات والمرور.

ودعت عدد من الأحزاب السياسية، كافة جموع الشعب المصرى، للمشاركة فى احتفالات ذكرى نصر أكتوبر المجيد، اليوم الجمعة، بالميادين الرئيسية في المحافظات، والفعالية الرئيسية أمام النصب التذكارى بمدينة نصر.
أهالي الإسكندرية
أهالي الإسكندرية
أهالي الإسكندرية
أهالي الإسكندرية
أهالي الإسكندرية
أهالي الإسكندرية
أهالي الإسكندرية
أهالي الإسكندرية

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