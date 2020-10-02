أحمد جمال يتألق بحفل «تحيا مصر» فى المنصة

يشارك عدد كبير من نجوم الغناء في مصر بحفل "المنصة" بمدينة نصر، وذلك احتفالًا بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة.وبدأت الحفلة بمشاركة الفنان أحمد جمال الذي قدم العديد من الأغاني الوطنية المختلفة، وسط الآلاف من محبيه.وشارك الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، ونقاباته الـ27 واتحاداته المحلية ومؤسساته الثقافية والاجتماعية، ظهر اليوم الجمعة، في مسيرة في حب مصر، بمناسبة الاحتفال بالذكرى 47 لحرب أكتوبر 1973 المجيدة.