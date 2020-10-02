فى تذكار رحيله الثانى.. 12 معلومة مهمة عن الأنبا بيشوى

- توفي يوم الثلاثاء 2 أكتوبر 2018 بعد إصابته بأزمة قلبية.

- أقيمت صلوات الجنازة عليه يوم الخميس التالي لوفاته، بحضور 45 من مطارنة وأساقفة الكنيسة، في ظل غياب البابا تواضروس، الذي كان في زيارة رعوية بالولايات المتحدة الأمريكية.

- عمل كرئيس قسم اللاهوت بمعهد الدراسات القبطية وممثل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في المجالس الكنسية العالمية والإقليمية والمحلية.

- كان المطران المشارك في الحوارات اللاهوتية مع كنائس العالم، ومقرر لجنتي العلاقات المسكونية والقنوات الفضائية الكنسية بالمجمع المقدس للكنيسة القبطية.

احتفلت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اليوم الجمعة، بذكرى رحيل الأنبا بيشوي مطران دمياط وكفرالشيخ والبراري، الذي توفي في 2 أكتوبر 2018، عن عمر ناهز 76 عامًا، إثر أزمة قلبيه مفاجئة، وفي هذا التقرير نستعرض أبرز المعلومات عنه:- ولد الأنبا بيشوي بمدينة المنصورة في 19 يوليو 1942 باسم مكرم إسكندر نقولا.- ينتمي لعائلة شهيد دمياط القديس سيدهم بشاي بحسب الكنيسة.- تخرج في الهندسة بجامعة الإسكندرية، حصل على درجة الماجستير في الهندسة الميكانيكية عام 1968.- التحق بدير السريان في العام نفسه، ترهب في 16 فبراير 1969 باسم الراهب توما السرياني.- اختاره البابا شنودة الثالث أسقفًا لأبرشية دمياط وكفرالشيخ وتمت سيامته في 24 سبتمبر 1972.- نال رتبة مطران في 2 سبتمبر 1990، وخدم سكرتيرًا للمجمع المقدس لعدة سنوات.- ترشح للكرسي البابوي بعد وفاة البابا شنودة إلا أنه تم استبعاده من قبل لجنة الترشيحات البابوية.