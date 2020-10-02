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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

فى تذكار رحيله الثانى.. 12 معلومة مهمة عن الأنبا بيشوى

الجمعة 02/أكتوبر/2020 - 05:30 م
الأنبا بيشوي مطران
الأنبا بيشوي مطران
مونيكا جرجس - ماريان رسمي
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احتفلت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اليوم الجمعة، بذكرى رحيل الأنبا بيشوي مطران دمياط وكفرالشيخ والبراري، الذي توفي في 2 أكتوبر 2018، عن عمر ناهز 76 عامًا، إثر أزمة قلبيه مفاجئة، وفي هذا التقرير نستعرض أبرز المعلومات عنه:

- ولد الأنبا بيشوي بمدينة المنصورة في 19 يوليو 1942 باسم مكرم إسكندر نقولا.
- ينتمي لعائلة شهيد دمياط القديس سيدهم بشاي بحسب الكنيسة.
- تخرج في الهندسة بجامعة الإسكندرية، حصل على درجة الماجستير في الهندسة الميكانيكية عام 1968.
- التحق بدير السريان في العام نفسه، ترهب في 16 فبراير 1969 باسم الراهب توما السرياني.
- اختاره البابا شنودة الثالث أسقفًا لأبرشية دمياط وكفرالشيخ وتمت سيامته في 24 سبتمبر 1972.
- نال رتبة مطران في 2 سبتمبر 1990، وخدم سكرتيرًا للمجمع المقدس لعدة سنوات.
- ترشح للكرسي البابوي بعد وفاة البابا شنودة إلا أنه تم استبعاده من قبل لجنة الترشيحات البابوية.
- توفي يوم الثلاثاء 2 أكتوبر 2018 بعد إصابته بأزمة قلبية.
- أقيمت صلوات الجنازة عليه يوم الخميس التالي لوفاته، بحضور 45 من مطارنة وأساقفة الكنيسة، في ظل غياب البابا تواضروس، الذي كان في زيارة رعوية بالولايات المتحدة الأمريكية.
- عمل كرئيس قسم اللاهوت بمعهد الدراسات القبطية وممثل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في المجالس الكنسية العالمية والإقليمية والمحلية.
- كان المطران المشارك في الحوارات اللاهوتية مع كنائس العالم، ومقرر لجنتي العلاقات المسكونية والقنوات الفضائية الكنسية بالمجمع المقدس للكنيسة القبطية.

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