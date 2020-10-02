أهالي سوهاج يحتفلون بذكرى نصر أكتوبر على أنغام «تسلم الأيادي» (فيديو)

بدأ أهالي محافظة سوهاج التجمع للاحتفال بالذكرى 47 لحرب أكتوبر المجيدة، التي ستظل رمزا للنصر والعزة والكرامة وباعثا على الفخر في تاريخ مصر والأمة العربية، كما ستظل شاهدا على عظمة وأصالة القوات المسلحة المصرية.وبدأ أهالي سوهاج عزف النشيد الوطني وأيضا أغنية "تسلم الأيادي" رافعين أعلام مصر، مرددين هتافات تحيا مصر.الجدير بالذكر أن ميدان الشبان المسلمين وميدان الجامعة من أشهر الميادين في المحافظة لارتباطهما بثورة مصر (30 يونيو)، وشهد الميدانان إقبالا كبيرا من الأهالي.