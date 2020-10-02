محافظ القاهرة يفتتح المعرض الأول لمستلزمات المدارس بمدينة نصر

افتتح اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، المعرض الأول لمستلزمات الأسرة والمدارس، الذي تنظمه المحافظة بالحديقة الدولية في مدينة نصر، تحت عنوان "سوق مصر"، بمشاركة غرفة صناعة الحرف اليدوية، حيث تشارك الغرفة بـ30 عارضا من الحرفيين.من جانبه، قال مسعد عمران رئيس الغرفة، إن المعرض يدعم أصحاب المصانع من المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر، حيث تقدم الغرفة العديد من الخدمات للأعضاء، وآخرهم مبادرة الحرفي المصري.وشدد عمران، على أن المبادرة التي وقعت في وقت سابق تستهدف خدمات التسويق الإلكتروني لكل الأعضاء، ودعم الأفكار الخاصة بهم.