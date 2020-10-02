حفل فني ومسابقات رياضية احتفالًا بذكرى نصر أكتوبر في المنيا

أعلن حزب "مستقبل وطن" بمحافظة المنيا، عن تنظيم حفل فني مساء اليوم، بمنطقة كورنيش النيل بمدينة المنيا في إطار الاحتفالات بنصر أكتوبر المجيد بمشاركة مؤسسات المجتمع المدني والأحزاب مطربين من أبناء محافظة المنيا، وهما الفنان مصطفى عبده والفنان مصطفى شوقي، بدعوة لأبناء المحافظة لحضور الحفل.ومن ناحية أخرى أعلنت مديرية التربية والتعليم بالمحافظة عن مشاركتها باحتفالات نصر أكتوبر المجيد، وذلك خلال تخصيص اليوم الأول من الدراسة للاحتفال بهذه المناسبة العظيمة، كما أعلنت مديرية الشباب والرياضة والثقافة أنه سيتم الاحتفال بهذه المناسبة من خلال تنظيم مسابقات فنية ورياضية وندوات وأمسيات على مدار الشهر للاحتفال بنصر أكتوبر المجيد.ومن جانبه، أعلن اللواء أسامة القاضي، أن المحافظة ستحتفل بهذه المناسبة العظيمة من خلال تنفيذ المرحلة الأخيرة لعدد من المشروعات العملاقة التي تتم علي أرض المحافظة، وافتتاح البعض منها، ضمن أجندة الاحتفالات بذكري نصر أكتوبر المجيد.