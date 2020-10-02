«سيدة الفساد».. «موزة» تنفق على الإخوان فى بريطانيا

سعت موزة بنت ناصر المسند والدة الأمير القطري تميم بن حمد، إلى توسيع شبكة الحركات الإرهابية، خاصة تنظيم الإخوان، وأذرعه، داخل الدول الأوروبية، وتأسيس العديد من الكيانات التي تحمل مسميات إسلامية، وتزعم أن هدفها خيري، بينما غرضها الحقيقي إرهاب العالم.وتعد مؤسسة قطر الخيرية، التي أنشأها زوج بنت ناصر، حمد بن خليفة آل ثانى، عام 1992، فيما تتولى موزة رئاستها، ومن ثم جعلتها أداة لتمويل الإرهاب، وأرسلت أموالا طائلة لتلك الجمعيات والاتحادات التي تعود لجماعة الإخوان الإرهابية، والموظفين داخلها الذين كانت لهم أدوار متعددة.وأنفقت مؤسسة موزة أموالًا طائلة على المشاريع التي ترتبط بجماعة الإخوان في أوروبا، خاصةً بريطانيا - التي يوجد بها معظم قيادات التنظيم وعلى رأسهم إبراهيم منير المسئول الأول في الجماعة والقائم بأعمال المرشد الحالي - مثل مجلس الفتوى واتحاد منظمات التنظيمات الإسلامية في أوروبا، وغيرها من الكيانات التي تستغلها الجماعة، ومن خلفها الدوحة، في نشر الإرهاب.وكشفت دراسة صادرة عن المركز الدولي لدراسة التطرف في كلية «كينجز» البريطانية، عن أن تركيا، بصفتها حليفة قطر، أصبحت لاعبًا آخر في تمويل الحركات الإرهابية داخل أوروبا، وتحديدا منذ فوز حزب العدالة والتنمية – الفرع التركي لجماعة الإخوان الإرهابية - في انتخابات عام 2007، وتجمعها صلات مباشرة مع الجماعات الإرهابية.وأكدت أن أنقرة تسعد على خلق بيئة تمكينية للتطلعات الإرهابية التي تريد تحقيقها حتى خارج بريطانيا وأوروبا، فعلى سبيل المثال استغلال الترويج لــ"تحرير فلسطين" على أنه أمر قومي وزعم أنهم يسعون له بشكل جاد، بينما في حقيقة الأمر هو خطوة لتحقيق حلم الخلافة الذي يريده أردوغان والإخوان.