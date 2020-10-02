بومبيو: سنستخدم قواتنا الدبلوماسية لتهيئة الاستقرار في ليبيا

قال وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، اليوم الجمعة، إن بلاده ستستخدم قواتها الدبلوماسية لتهيئة الاستقرار في ليبيا.وكان بومبيو دعا روسيا وتركيا إلى التراجع والسماح لليبيين بحل أزمتهم بأنفسهم، مضيفا أن أمريكا تعتقد أن تدخل طرف ثالث سواء كانت أنقرة أو موسكو، في ليبيا لن يؤدي إلا إلى تفاقم الوضع.وأشار بومبيو إلى أن الوضع أكثر تعقيدا بعض الشيء في ليبيا حاليا، لافتا إلى دعوة الولايات المتحدة مرارا خلال السنوات الماضية إلى حل بوساطة الأمم المتحدة؛ من أجل خلق وضع على الأرض يسمح للشعب الليبي بمواجهة كل تحد، حسب مقابلة مع جريدة لا ربيوبليكا الإيطالية، نقلتها وكالة الأنباء الإيطالية آكي، اليوم الجمعة.