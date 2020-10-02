ميدان سيدي جابر يتزين استعدادًا لاحتفالات ذكرى نصر أكتوبر (فيديو)

استعد ميدان سيدي جابر وسط الإسكندرية، للاحتفال بذكرى انتصارات حرب أكتوبر المجيدة، والذي يشهد حفلًا فنيًا ضخمًا يحييه الفنان سعد الصغير، والفنان أحمد شيبة، في السادسة مساءً بمشاركة الأحزاب السياسية.وأقيم كردون حول ميدان سيدى جابر وتركيب الإضاءة وإنشاء منصة للحفل، وكذلك تزيين الميدان بلافتات عليها صور للرئيس عبدالفتاح السيسي، ولافتات تحمل صورًا لأعمال العنف من الجماعة الإرهابية التي شهدها ميدان سيدي جابر.وحمل المواطنون الإعلام المصرية وصور الرئيس السيسي، كما شهد الميدان تواجد سيارة إسعاف وسيارة الحماية المدنية وانتشار مكثف لرجال المرور لمنع إعاقة حركة السيارات والمرور.ودعا عدد من الأحزاب السياسية، كافة جموع الشعب المصرى، للمشاركة فى احتفالات ذكرى نصر أكتوبر المجيد، اليوم الجمعة، بالميادين الرئيسية في المحافظات، والفعالية الرئيسية أمام النصب التذكارى بمدينة نصر.