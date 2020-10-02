إصابة فتاة باختناق إثر حريق منزل ببورسعيد

سيطرت الحماية المدنية برئاسة المقدم هاني المهدي رئيس وحدة إطفاء بورسعيد على حريق اشتعل في شقة بمساكن قبضايا بمنطقة الزهور، أسفر عن إصابة رقيب من رجال الإطفاء بجروح في الساعد الأيمن وتم نقل محمد إبراهيم السيد، ٣٣ سنة، إلى مستشفى الزهور لتقديم الخدمة الطبية، كما أصيبت فتاة باختناق شديد وصعوبة في التنفس، ونقلت آلاء طلعت شبانة للمستشفي لتقديم الإسعافات الأولية.