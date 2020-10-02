جدة تصطحب أحفادها لـ«المنصة» للاحتفال بانتصارات أكتوبر

في حالة من البهجة امتلأ ميدان المنصة بمنطقة مدينة نصر بالأسر للاحتفال بنصر أكتوبر الذي أعدته الأحزاب، فظهرت أسرة كاملة بأفرادها بداية من ظهر اليوم والابتسامة على وجوههم."دي فسحة قبل الدراسة".. كلمات صرح بها الطفل مروان محمد لـ"الدستور" أثناء تواجده بالميدان لاستغلال أجواء الاحتفال والفرحة، مؤكدا أنه يدرك سبب ذلك الاحتفال لحبه لمادة التاريخ وقراءته عن حرب أكتوبر كثيرا قائلا "كان نفسي أبقى ضمن الجنود".بينما صرحت جدتهم التي صممت على اصطحابهم للاحتفال بنصر أكتوبر الذي فقدت خلالها أسرتها، بأنه يجب تربية الأبناء على حب الوطن وتقدير مجهودات الجيش المصري ومدى الحماية التي يكتسبها كل مصري منهم.يذكر أن الجيش المصري حقق نصرا كبيرا أذهل العالم وخبراء الاستراتيجية، وذلك بعد أن عبرت القوات المسلحة قناة السويس وحطمت خط بارليف، وقدمت درسًا عسكريًا في الإرادة والمواجهة، ما جعل نصر 6 أكتوبر شاهدًا على بسالة المقاتل المصري.