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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

القبلة

«بداري»: رجال الأزهر كان لهم دور كبير في نصر أكتوبر العظيم

الجمعة 02/أكتوبر/2020 - 05:24 م
الشيخ محمد زكي بداري
الشيخ محمد زكي بداري
أميرة العناني
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ألقى الدكتور أحمد حسين، عميد كلية الدعوة بالأزهر الشريف، خطبة الجمعة بالجامع الأزهر، حيث دار موضوعها عن "أسباب النصر في حرب أكتوبر المجيد".

قال حسين إن في تاريخ الأمم أياما خالدة لا تنسى، وتظل الأمة في حاجة إلى تذكرها واستلهام دروسها وعبرها وهي ترنو لمستقبلها، مضيفًا أن تاريخ مصر مليء بالمناسبات الخالدة والعظيمة ومنها أهم الأيام في تاريخنا الحديث وهو السادس من أكتوبر 1973، حين حققت مصر أول نصر حقيقي في تاريخها الحديث.

وأوضح فضيلته أن من أهم أسباب النصر التوكل على الله حق توكله مع الأخذ بالأسباب، مبينًا أن العودة إلى الاستمساك بالدين والاعتصام به، فهمًا لأصوله وتعلمًا لشرائعه، وتمثلا لأخلاقه، وتحليًا بآدابه، والتزامًا بأسسه وقواعده، وتوحدًا على عقائده ومبادئه، من أهم أسباب النصر والفوز، لأن الله وعد بنصر من ينصرونه، فقال ﴿إِنْ تَنْصُرُوا اللَّهَ يَنْصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ﴾.

وأكد أن رجال الأزهر كان لهم دور كبير في نصر أكتوبر العظيم، من خلال وجودهم مع جنود مصر على جبهات القتال يحثونهم على الثبات، ويذكرونهم بوعد الله عز وجل للمؤمنين بالنصر، وبما أعده سبحانه للشهداء، فكانت كلماتهم بمثابة الوقود الذي دفعهم للاستبسال والنصر.

واختتم فضيلته أن روح أكتوبر مازالت تسري في الأمة، التي لا تعرف إلا معنى الانتصار والعزة والكرامة، مؤكدًا على ضرورة استلهام روح ذكرى أكتوبر في التعمير والتشييد والبناء، لتنهض مصر بأبنائها ورجالها.

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