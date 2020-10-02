رحمة تطرح كليب «يا معلم» على «يوتيوب»

طرحت المطربة رحمة أحدث أعمالها الغنائية بعنوان «يا معلم» بطريقة الفيديو كليب، وذلك على قناتها على موقع الفيديوهات العالمي «يوتيوب».الأغنية كلمات رحمة، ألحان عزيز الشافعي، توزيع طارق عبدالجابر، مكس وماستر شريف عبدالجابر، جيتار مصطفى نصر، أورج محمود شاهي، طبلة سعيد أرتيست، رق حازم زيدان، وتمت الاستعانة بكورال مجموعة أحمد سعودي، والكليب تصوير هاني شانا، ومونتاج وإخراج ياسر عبدالرازق.وتقول كلماتها: «م الآخر عايزاك يا معلم.. ده أنت هواك في القلب معلم.. وأنا وياك منك بتعلم.. بطمنلك وبسلم.. إوعي تفكر إني ها أسيبك وأنت في آخر الدنيا ها أجيبك.. ما أنت خلاص حطتني في جيبك.. هوه أنا أقدر أتكلم».فكرة الكليب مستوحاة من قصة حب هنومة وأبوسريع في فيلم «باب الحديد»، وقد استطاعت ببراعة الفنانة رحمة تقمص شخصية الفنانة الراحلة هند رستم واستحضار روحها الشقية الخفيفة المرحة داخل الكليب لتعبر بشكل واقعي عن كلمات الأغنية مستعينة بالاستايلست بوسي العدلي في اختيار جلاليب تناسب إيقاع الأغنية، وحتى الإكسسوار من: حلقان وغوايش كثيرة ملونة وخلافه.