السعودية: 481 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الجمعة، تسجيل 481 حالة جديدة مصابة بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد - 19) ليصبح عدد الحالات المؤكدة في المملكة 335578 حالة.وأفادت وزارة الصحة - في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية واس - بتسجيل 602 حالة شفاء جديدة ليصل عدد حالات الشفاء إلى 320348 حالة.وأوضحت الصحة أن الحالات المسجلة وعددها (481) حالة منها 42% إناث، 58% ذكور، كما بلغت نسبة الأطفال 12%، والبالغين 84%، وكبار السن 4%، فيما بلغ عدد الوفيات 4823 حالة، وذلك بإضافة 29 حالة وفاة جديدة، لافتةً إلى أنه أجرى 51632 فحصًا مخبريًا جديدًا.