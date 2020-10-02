وزير الأوقاف يتفقد سيارات لحوم الصكوك بالغربية

تفقد الدكتور مختار جمعة، وزير الأوقاف، سيارات لحوم الصكوك بمحافظة الغربية، والمقرر توزيعها على الأسر في مراكز قطور وبسيون، وزفتى والسنطة، وكفر الزيات، وتبلغ الكمية 4 أطنان.جاء ذلك على هامش زيارته اليوم للمحافظة، وأداء صلاة الجمعة في مسجد السيد البدوي، وذلك في إطار مشاركة المحافظة بالعيد القومي بحضور الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، والدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، ولفيف من القيادات التنفيذية بالمحافظة.