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الجمعة 02 أكتوبر 2020 الموافق 15 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

وزير الأوقاف يتفقد سيارات لحوم الصكوك بالغربية

الجمعة 02/أكتوبر/2020 - 06:55 م
الدكتور مختار جمعة
الدكتور مختار جمعة
حسام فوزي جبر - شريف عبد الغني
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تفقد الدكتور مختار جمعة، وزير الأوقاف، سيارات لحوم الصكوك بمحافظة الغربية، والمقرر توزيعها على الأسر في مراكز قطور وبسيون، وزفتى والسنطة، وكفر الزيات، وتبلغ الكمية 4 أطنان.

جاء ذلك على هامش زيارته اليوم للمحافظة، وأداء صلاة الجمعة في مسجد السيد البدوي، وذلك في إطار مشاركة المحافظة بالعيد القومي بحضور الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، والدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، ولفيف من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

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