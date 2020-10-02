«الشروق» تصدر الطبعة الـ8 من «أنبياء الله» لـ أحمد بهجت

أعلنت دار "الشروق" للنشر والتوزيع، عن صدور الطبعة الثامنة من كتاب "أنبياء الله - النسخة الميسرة" للكاتب أحمد بهجت، وتصميم الغلاف للفنان حلمي التوني.وقالت دار النشر - في بيان لها اليوم الجمعة - يقدم أحمد بهجت في هذا الكتاب رؤية شفافة لمسيرة الأنبياء المتواصلة والمتكاملة، من أجل تحقيق الرسالة التي اختارهم الله لأدائها من أجل هداية البشر، ويمتاز هذا الكتاب – عن الكتب السابقة التي ألفت في نفس الموضوع – بأسلوب التناول، وإشراقة الرؤية، والإحساس المتفرد بمغزى القصة.وكما أقبل الآلاف على كتابه الموسع عن "أنبياء الله" والصادر أيضا عن دار "الشروق"، فقد استمتع آلاف أيضًا بكل سطر من هذه الطبعة الميسرة التي نفخر بتقديمها لشباب الغد.