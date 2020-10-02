محافظ القاهرة يمد معرض سوق مصر حتى الثلاثاء

قرر اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، مد إقامة معرض سوق مصر بالحديقة الدولية حتى يوم الثلاثاء القادم؛ نظرا للإقبال الشديد عليه.وكان محافظ القاهرة افتتح ظهر اليوم معرض سوق مصر بحضور م. إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس الغرفة التجارية بالقاهرة، بمشاركة ٣٠٠ عارض من أصحاب الصناعات الصغيرة لتقديم المنتجات اللازمة للأسر بأسعار اقتصادية وتخفيضات تتجاوز ٥٠%.افتتح اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة معرض مستلزمات الأسرة والمدارس الذي تقيمه المحافظة بالحديقة الدولية بمدينة نصر تحت عنوان "سوق مصر" بالتعاون مع جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر والغرفة التجارية بالقاهرة وغرفة صناعة الحرف اليدوية وغرفة الملابس الجاهزة والمفروشات وغرفة صناعة الجلود وعدد من الجمعيات الأهلية.