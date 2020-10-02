افتتاح مسجد «الإيمان» بـ«وش البحر» في بورسعيد (صور)

افتتح أحمد زغلف رئيس حي الجنوب ومدير إدارة الدعوة بمديرية أوقاف بورسعيد، مسجد "الإيمان"، اليوم الجمعة، بمنطقة وش البحر بجنوب المحافظة، وألقى إمام المسجد خطبة عن حب الوطن والانتماء إليه والعمل والاجتهاد وتنميته.ونقل رئيس حي الجنوب تهنئة محافظ بورسعيد اللواء عادل الغضبان للمصلين وأهالي المنطقة على افتتاح المسجد، داعيا المولى تعالى أن يتقبل من المتبرعين والقائمين على بناء هذا المسجد يثيبهم خير الجزاء.