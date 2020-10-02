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الجمعة 02 أكتوبر 2020 الموافق 15 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

افتتاح مسجد «الإيمان» بـ«وش البحر» في بورسعيد (صور)

الجمعة 02/أكتوبر/2020 - 06:58 م
افتتاح مسجد الإيمان
افتتاح مسجد الإيمان في بورسعيد
بورسعيد:شيماء رشاد
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افتتح أحمد زغلف رئيس حي الجنوب ومدير إدارة الدعوة بمديرية أوقاف بورسعيد، مسجد "الإيمان"، اليوم الجمعة، بمنطقة وش البحر بجنوب المحافظة، وألقى إمام المسجد خطبة عن حب الوطن والانتماء إليه والعمل والاجتهاد وتنميته.

ونقل رئيس حي الجنوب تهنئة محافظ بورسعيد اللواء عادل الغضبان للمصلين وأهالي المنطقة على افتتاح المسجد، داعيا المولى تعالى أن يتقبل من المتبرعين والقائمين على بناء هذا المسجد يثيبهم خير الجزاء.

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