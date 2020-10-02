4785 إصابة جديدة بكورونا و67 حالة وفاة بالعراق

سجلت وزارة الصحة العراقية، اليوم الجمعة، 4785 إصابة جديدة بفيروس كورونا و67 حالة وفاة.وذكرت الوزارة - في بيان أوردته قناة السومرية نيوز الإخبارية - أنه تم فحص 22 ألفًا و85 نموذجًا في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم؛ ليكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق 2 مليون و311 ألفًا و962 نموذجًا.وأضافت أنه تم تسجيل 3922 حالة شفاء لهذا اليوم؛ ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 299 ألفًا و804 حالات بنسبة شفاء 80.5%.وأشار البيان إلى أن إجمالي الإصابات في عموم العراق بلغ 372 ألفًا و259 حالة منها 63 ألفًا و157 حالة ما زالوا يتلقون العلاج و562 حالة في العناية المركزة، لافتًا إلى أن إجمالي حالات الوفاة وصل إلى 9 آلاف و298 حالة.