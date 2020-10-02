رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 02 أكتوبر 2020 الموافق 15 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

بطريرك «الكاثوليك» يترأس قداس مرور 30 سنة على خدمة للأنبا كيرلس

الجمعة 02/أكتوبر/2020 - 07:00 م
الأنبا إبراهيم إسحق
الأنبا إبراهيم إسحق بطريرك الإسكندرية
مونيكا جرجس - ماريان رسمي
طباعة
ترأس صاحب الغبطة الأنبا إبراهيم إسحق بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك قداس شكر لله احتفالًا بمرور ثلاثين عامًا على الخدمة الأسقفية لصاحب النيافة الأنبا كيرلس وليم مطران إيبارشية أسيوط للأقباط الكاثوليك، وذلك بكاتدرائية أم المحبة الإلهية بأسيوط.

شارك في الصلاة المطران نيقولاس هنري السفير البابوي بمصر، وبعض أعضاء السينودس البطريركي المقدس، ومستشار سفارة الفاتيكان بمصر، بالإضافة إلى لفيف من الآباء الكهنة رعاة الكنائس الإيبارشيات، والآباء الرهبان ولفيف من الجمعيات الرهبانية النسائية العاملة داخل ايبارشية وخارجها، وذلك بحضور جمع كبير من أبناء إيبارشية أسيوط ومحبي نيافة الأنبا كيرلس.

وقال الأنبا إبراهيم خلال كلمته في القداس الاحتفالي: "نحتفل الليلة لنرفع الشكر لله لتكريس نيافة الأنبا كيرلس وليم مطرانا إيبارشية أسيوط العامرة التى يخدم بها بكل تفان ومحبة وتواضع منذ ثلاثين عامًا".

وأضاف: "كثيرة هي أعمال الرب التى صنعها على يد نيافة الأنبا كيرلس وليم فى خدمة الايبارشية والكنيسة حيث منذ سيامته الكهنوتية عام 1974 وكان للتعليم دور أساسي فى رسالة التكوين وعندما اختاره الرب مطرانًا عام 1990 خدم بكل سخاء إيبارشيته فى مجالات التعليم والتدبير والتقديس من خلال الاهتمام بمعهد التربية الدينية والندوات التكوينية للشباب وتأسيس مكتب التنمية ومكاتب الخدمات الإنسانية والاجتماعية".

وتابع: "وكثيرة هي أعمال التقديس التى قام بها نيافته، يكفى أن نذكر أنه قام بسيامة 82 كاهنا إلى جانب المعموديات والزيجات التى تمت على يديه، وفى شأن التدبير نشكر الله على روح المسئولية والرسالة التى يخدم بها أخي المطران من أعمال بناء الكنائس ومبانى الخدمات وأعماله فى كل المجالات يقوم بها فى بساطة وهدوء وتواضع".

فى كلمته قال المطران نيكولاس هنري سفير الفاتيكان بمصر: "نشكر الرب على هذه المناسبة المباركة واحمل إليكم صلاة ومحبة وتهنئة قداسة البابا فرنسيس للمطران الأنبا كيرلس وليم ولكل أبناء الإيبارشية الذين أظهروا مدى محبتهم لراعيهم، وهنا لا بد أن نذكر عائلته التقية التى قدمت للرب أربعة كهنة وراهبة، وهى فرصة مباركة لكي ندعو العائلات لأن تقدم أبنائها للرب بسخاء لخدمة الكنيسة الجامعة".

واختتم: "نشكر الأنبا كيرلس وليم على مكان وخدمة يقوم بها ونصلى من أجل أن يعيش دائمًا فرح الدعوة ويحقق شعاره الذى أخذه من صلاة ربنا يسوع إلى الآب السماوي، من أجلهم أقدس ذاتي".

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي عبر موقع المصرية للاتصالات الرسمي

تابع.. موقع وزارة القوى العاملة 2020 للاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة

الرئيس الأمريكى يعلن إصابته وزوجته بفيروس كورونا

ماهو موعد صرف منحة العمالة غير المنتظمة الدفعة الرابعة

الصور

image description

«قادرين على التحدي».. هشام عباس يشعل حفل نصر أكتوبر بالمنصة (فيديو)

image description

الأطفال يشاركون في احتفالات المنصة بذكرى نصر أكتوبر

image description

رسام علم مصر في المنصة: لن نسمح لأحد بإسقاط دولتنا

image description

محافظ أسيوط يفتتح مسجدين بمركز ديروط (صور)

image description

«حسام» في احتفالات أكتوبر: الاحتفالية زادت شعوري بالنصر

الأكثر قراءة

خطوات صرف منحة وزارة القوى العاملة لصالح العمالة الغير منتظمة وآلية الصرف

تابع.. موقع وزارة القوى العاملة 2020 للاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2020 دور ثاني وكيفية الحصول عليها

حقيقة توقع «عائلة سيمبسون» إصابة ترامب بكورونا

إنفوجراف

image description

سجون تميم جحيم القطريين على الأرض (إنفوجراف)

image description

الكنيسة تحتفل بذكرى استشهاد القديس بروفوديوس الخيالي

image description

صائدو الإرهابية.. أبرز نواب العالم المطالبين بحظر الإخوان (إنفوجراف)

image description

مكافآت أمريكا لقطع رؤوس الإرهاب في السنوات الأخيرة (انفوجراف)

نجم الساعة

منذر رياحنة: أحلم بتجسيد عمر المختار وجيفارا وفيلمى الجديد «حصار جهنم» يشبه «Avatar»

منوعات

كوكب الأرض يدخل مدار «هالى» ويتيح عرض تتساقط فيه النجوم

علماء يحددون الأشخاص الناقلين الرئيسيين لوباء كورونا

فيضان شرق الكونغو يودي بحياة 15 شخصًا

«آليكس» تضرب فرنسا وتتسبب 80 ألف شخص بلا كهرباء

أيام زمان

«هاجمونى عندما قدمت محمود حميدة لأول مرة»..اعترافات محمد خان

«شمس البارودي كانت تنوي نشر كتب دينية».. اعترافات حسن يوسف

«أسرتى قالت له انتظرها حتى تكبر.. وبعدما كبرت رفضته».. اعترافات ماجدة عن الرجال

«عمالقة البحار».. قصة الفيلم الوحيد عن وحدة مصر وسوريا في العدوان الثلاثي

مقالات الرأي
ماجد حبته
عين «عريقات» تنكسر أحيانًا!
مدحت بشاى
الأب.. الحالة 915
د. محمد عفيفي
عبدالناصر فى ميزان نجيب محفوظ
جمال طه
الإشكاليات الخمس الراهنة للأزمة الليبية
المزيد

الثقافة

«الشروق» تصدر الطبعة الـ8 من «أنبياء الله» لـ أحمد بهجت

فتح باب الالتحاق بمدرسة الجزويت للسينما التسجيلية بالصعيد

عواض: معارض كتاب القرية تجوب محافظات إقليم جنوب الصعيد الثقافي

مبيعات كبيرة بأجنحة وزارة الثقافة فى أول أيام معرض الإسكندرية