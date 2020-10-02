رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 02 أكتوبر 2020 الموافق 15 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«عمال مصر» يشارك في مسيرات الاحتفال بالذكرى 47 لنصر أكتوبر

الجمعة 02/أكتوبر/2020 - 03:29 م
مسيرات الاحتفال بالذكرى
مسيرات الاحتفال بالذكرى 47 لنصر أكتوبر
دعاء جابر
طباعة
شارك الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، ونقاباته الـ27 واتحاداته المحلية ومؤسساته الثقافية والاجتماعية، ظهر اليوم الجمعة، في مسيرة في حب مصر، بمناسبة الاحتفال بالذكرى 47 لحرب أكتوبر 1973 المجيدة.

صرح بذلك محمد وهب الله الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال مصر، موضحًا أن فعاليات تلك المشاركة العمالية في القاهرة والمحافظات، والاستمرار في استقرار ومساندة الدولة، يعتبرها الاتحاد عبورًا جديدًا نحو التنمية، لا يقل أهمية عن عبور ونصر أكتوبر المجيد، وتأكيدا على دور العمال في المشاركة والتنمية، ومواجهة كافة التحديات باعتبارهم قوى إنتاجية وبشرية كبيرة.

وأكد وهب الله، أن الحشود العمالية قادها اليوم قيادات عمال مصر، ورؤساء النقابات العامة الـ27 من كافة القطاعات ومواقع الإنتاج.

ورصد بيان صحفي أصدره مركز معلومات وإعلام الاتحاد العام، بالأرقام والمعلومات بعض الإنجازات الاقتصادية التي شهدتها البلاد خلال الفترة القليلة الماضية، وما أدلى به رؤساء النقابات العامة من تصريحات بشأن تلك المشاركة، مؤكدا أن هذه التظاهرة الوطنية التي شاركت فيها قوى وطنية من كافة التيارات، حرص ممثلو الملايين من العمال على المشاركة الفعالة، وذلك استمرارًا للدور التاريخي والوطني لعمال مصر في دعم الدولة المصرية لمواجهة التحديات الداخلية والخارجية.

وجاء في البيان، أن اتحاد العمال بدأ في عملية الحشد والتجهيز للمشاركة ظهر اليوم، بلافتات وشعارات، ومسيرات، لتهنئة الرئيس عبدالفتاح السيسي، ووزير الدفاع، القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول محمد زكي بمناسبة ذكرى أكتوبر التي تحقق فيها النصر والعبور، وكذلك تجديد الثقة في الرئيس، وتفويضه مجددًا، والقوات المسلحة في اتخاذ ما يلزم من قرارات وإجراءات لحماية الأمن القومي المصري في الداخل والخارج، إضافة إلى دعم ومساندة المشروعات القومية التي توفر فرص العمل، وترفع الإنتاج، والتأكيد على تأييد سياسات وتصريحات الرئيس بشأن تطوير الشركات العامة والنهوض بها،والحفاظ على حقوق العمال المشروعة.

كما شاركت الاتحادات المحلية في كافة المحافظات في تلك الاحتفالية أمام مقرات الاتحادات، وأيضا في الميادين العامة، لدعم الدولة المصرية في مواجهة الإرهاب، وأيضا في معركة التنمية والعبور والتعمير.

وحسب البيان أكدت قيادات الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أن اتحاد العمال الذي يضم في عضويته الرسمية ما يقرب من 4 ملايين عامل وكممثلين عن ما يقرب من 25 مليون عامل- يؤكد على أن ما حدث خلال الست سنوات الماضية في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، عبور جديد، وإنجازات حقيقية وعلى أرض الواقع، يساندها عمال مصر، وهو ما ظهر في مشاريع كشفت عنها تقارير رسمية في مختلف القطاعات أحرزت فيها مصر تقدمًا ملحوظًا في مسيرة التنمية على كافة الأصعدة، بما يشمل رفع مستوى معيشة المواطنين، وتطبيق برنامج جاد للإصلاح الاقتصادي يستهدف حماية الشركات العامة وتطويرها، ودعم دور القطاع الخاص في التنمية، وتحفيز إقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال، فضلًا عن المضي قدمًا في تحسين خدمات الإسكان، والتعليم، والصحة، والنقل، وشبكات الحماية الاجتماعية، مشيرًة إلى أن مصر أولت اهتمامًا بالغًا بتعزيز التعاون الدولي مع المؤسسات الدولية والتعاون الثنائي مع الدول الصديقة، بما مكنها من المضي قدمًا بخطوات متسارعة في مسيرة التنمية، مما عاد بالنفع بالدرجة الأولى على العمالة، ومواجهة مشكلة البطالة.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بعد طرده أمام المصري.. فرجاني ساسي مهدد بالغياب عن الزمالك 8 أشهر

خطوات صرف منحة وزارة القوى العاملة لصالح العمالة الغير منتظمة وآلية الصرف

تفاصيل مفاوضات بيراميدز مع فايلر.. ورد المدرب وقيمة راتبه

قرار هام من «التعليم» بشأن عدد أيام الدراسة

الصور

image description

مسرح المنصة يتزين لاحتفالات نصر أكتوبر (صور)

image description

افتتاح 5 مساجد جديدة فى الدقهلية

image description

الشوط الأول: الزمالك 1 - المصرى 0

image description

كوكبة صحفية تشارك الباز في حفل توقيع «مذكرات هيكل»

image description

محافظ أسيوط يستمع للمطالب العاجلة لذوى الهمم

الأكثر قراءة

خطوات صرف منحة وزارة القوى العاملة لصالح العمالة الغير منتظمة وآلية الصرف

تابع.. موقع وزارة القوى العاملة 2020 للاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة

نتيجة مدرسة المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا 2020.. موعد نتيجة اختبارات مدارس المتفوقين

تفاصيل مفاوضات بيراميدز مع فايلر.. ورد المدرب وقيمة راتبه

إنفوجراف

image description

سجون تميم جحيم القطريين على الأرض (إنفوجراف)

image description

الكنيسة تحتفل بذكرى استشهاد القديس بروفوديوس الخيالي

image description

صائدو الإرهابية.. أبرز نواب العالم المطالبين بحظر الإخوان (إنفوجراف)

image description

مكافآت أمريكا لقطع رؤوس الإرهاب في السنوات الأخيرة (انفوجراف)

نجم الساعة

منذر رياحنة: أحلم بتجسيد عمر المختار وجيفارا وفيلمى الجديد «حصار جهنم» يشبه «Avatar»

منوعات

كوكب الأرض يدخل مدار «هالى» ويتيح عرض تتساقط فيه النجوم

علماء يحددون الأشخاص الناقلين الرئيسيين لوباء كورونا

فيضان شرق الكونغو يودي بحياة 15 شخصًا

«آليكس» تضرب فرنسا وتتسبب 80 ألف شخص بلا كهرباء

أيام زمان

«هاجمونى عندما قدمت محمود حميدة لأول مرة»..اعترافات محمد خان

«شمس البارودي كانت تنوي نشر كتب دينية».. اعترافات حسن يوسف

«أسرتى قالت له انتظرها حتى تكبر.. وبعدما كبرت رفضته».. اعترافات ماجدة عن الرجال

«عمالقة البحار».. قصة الفيلم الوحيد عن وحدة مصر وسوريا في العدوان الثلاثي

مقالات الرأي
ماجد حبته
عين «عريقات» تنكسر أحيانًا!
مدحت بشاى
الأب.. الحالة 915
د. محمد عفيفي
عبدالناصر فى ميزان نجيب محفوظ
جمال طه
الإشكاليات الخمس الراهنة للأزمة الليبية
المزيد

الثقافة

عواض: معارض كتاب القرية تجوب محافظات إقليم جنوب الصعيد الثقافي

مبيعات كبيرة بأجنحة وزارة الثقافة فى أول أيام معرض الإسكندرية

صاحب «مسافر زاده الكرة»: كتابى يحكى فلسفة صعود نجم

«مسيح دارفور» لـ عبد العزيز بركة على طاولة «الدولي للكتاب».. غدًا