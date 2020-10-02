«عمال مصر» يشارك في مسيرات الاحتفال بالذكرى 47 لنصر أكتوبر

شارك الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، ونقاباته الـ27 واتحاداته المحلية ومؤسساته الثقافية والاجتماعية، ظهر اليوم الجمعة، في مسيرة في حب مصر، بمناسبة الاحتفال بالذكرى 47 لحرب أكتوبر 1973 المجيدة.صرح بذلك محمد وهب الله الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال مصر، موضحًا أن فعاليات تلك المشاركة العمالية في القاهرة والمحافظات، والاستمرار في استقرار ومساندة الدولة، يعتبرها الاتحاد عبورًا جديدًا نحو التنمية، لا يقل أهمية عن عبور ونصر أكتوبر المجيد، وتأكيدا على دور العمال في المشاركة والتنمية، ومواجهة كافة التحديات باعتبارهم قوى إنتاجية وبشرية كبيرة.وأكد وهب الله، أن الحشود العمالية قادها اليوم قيادات عمال مصر، ورؤساء النقابات العامة الـ27 من كافة القطاعات ومواقع الإنتاج.ورصد بيان صحفي أصدره مركز معلومات وإعلام الاتحاد العام، بالأرقام والمعلومات بعض الإنجازات الاقتصادية التي شهدتها البلاد خلال الفترة القليلة الماضية، وما أدلى به رؤساء النقابات العامة من تصريحات بشأن تلك المشاركة، مؤكدا أن هذه التظاهرة الوطنية التي شاركت فيها قوى وطنية من كافة التيارات، حرص ممثلو الملايين من العمال على المشاركة الفعالة، وذلك استمرارًا للدور التاريخي والوطني لعمال مصر في دعم الدولة المصرية لمواجهة التحديات الداخلية والخارجية.وجاء في البيان، أن اتحاد العمال بدأ في عملية الحشد والتجهيز للمشاركة ظهر اليوم، بلافتات وشعارات، ومسيرات، لتهنئة الرئيس عبدالفتاح السيسي، ووزير الدفاع، القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول محمد زكي بمناسبة ذكرى أكتوبر التي تحقق فيها النصر والعبور، وكذلك تجديد الثقة في الرئيس، وتفويضه مجددًا، والقوات المسلحة في اتخاذ ما يلزم من قرارات وإجراءات لحماية الأمن القومي المصري في الداخل والخارج، إضافة إلى دعم ومساندة المشروعات القومية التي توفر فرص العمل، وترفع الإنتاج، والتأكيد على تأييد سياسات وتصريحات الرئيس بشأن تطوير الشركات العامة والنهوض بها،والحفاظ على حقوق العمال المشروعة.كما شاركت الاتحادات المحلية في كافة المحافظات في تلك الاحتفالية أمام مقرات الاتحادات، وأيضا في الميادين العامة، لدعم الدولة المصرية في مواجهة الإرهاب، وأيضا في معركة التنمية والعبور والتعمير.وحسب البيان أكدت قيادات الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أن اتحاد العمال الذي يضم في عضويته الرسمية ما يقرب من 4 ملايين عامل وكممثلين عن ما يقرب من 25 مليون عامل- يؤكد على أن ما حدث خلال الست سنوات الماضية في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، عبور جديد، وإنجازات حقيقية وعلى أرض الواقع، يساندها عمال مصر، وهو ما ظهر في مشاريع كشفت عنها تقارير رسمية في مختلف القطاعات أحرزت فيها مصر تقدمًا ملحوظًا في مسيرة التنمية على كافة الأصعدة، بما يشمل رفع مستوى معيشة المواطنين، وتطبيق برنامج جاد للإصلاح الاقتصادي يستهدف حماية الشركات العامة وتطويرها، ودعم دور القطاع الخاص في التنمية، وتحفيز إقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال، فضلًا عن المضي قدمًا في تحسين خدمات الإسكان، والتعليم، والصحة، والنقل، وشبكات الحماية الاجتماعية، مشيرًة إلى أن مصر أولت اهتمامًا بالغًا بتعزيز التعاون الدولي مع المؤسسات الدولية والتعاون الثنائي مع الدول الصديقة، بما مكنها من المضي قدمًا بخطوات متسارعة في مسيرة التنمية، مما عاد بالنفع بالدرجة الأولى على العمالة، ومواجهة مشكلة البطالة.