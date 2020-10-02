رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 02 أكتوبر 2020 الموافق 15 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

حبس شابين لهتك عرض فتاة سودانية بمدينة نصر

الجمعة 02/أكتوبر/2020 - 03:56 م
حبس شابين
حبس شابين
حسام محفوظ
طباعة
أمرت النيابة العامة بحبس متهمين بالتعدي على فتاة إفريقية والتحرش بها في أحد شوارع مدينة نصر، بعد أن تلقت النيابة مطالبات بالتحقيق في مقطع للواقعة نشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

واتخذت النيابة العامة إجراءات التحقيق في الواقعة، وكانت تحريات الشرطة تمكنت من تحديد هوية المجني عليها - سودانية الجنسية - وتحديد تسعة متهمين بالواقعة أمكن ضبطهم جميعا.

وأقرت المجني عليها بتعدي اثنين من المتهمين عليها، ومحاولة أحدهم الدفاع عنها، وتواجد الباقون بمكان الواقعة دون التعدي عليها أو الدفاع عنها.

وأقر اثنان من المتهمين خلال استجوابهما بهتكهما عرض المجني عليها بالقوة على نحو ما ورد بالمقطع المتداول، وشهد من كان يحاول الدفاع عنها في التحقيقات بذات المضمون، وأكدت تحريات الشرطة هذه الصورة التي انتهت إليها التحقيقات.

وأخطرت النيابة خط نجدة الطفل بالواقعة لحداثة عمر المجني عليها، وأمرت بحبس المتهمين اللذين تعديا عليها أربعة أيام احتياطيا على ذمة التحقيقات، وإخلاء سبيل الباقين، وجارٍ استكمال التحقيقات.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

خطوات صرف منحة وزارة القوى العاملة لصالح العمالة الغير منتظمة وآلية الصرف

تابع.. موقع وزارة القوى العاملة 2020 للاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة

نتيجة مدرسة المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا 2020.. موعد نتيجة اختبارات مدارس المتفوقين

استشهاد ضابط وإصابة 5 مجندين بانقلاب «لورى شرطة» فى أسيوط

الصور

image description

مسرح المنصة يتزين لاحتفالات نصر أكتوبر (صور)

image description

افتتاح 5 مساجد جديدة فى الدقهلية

image description

الشوط الأول: الزمالك 1 - المصرى 0

image description

كوكبة صحفية تشارك الباز في حفل توقيع «مذكرات هيكل»

image description

محافظ أسيوط يستمع للمطالب العاجلة لذوى الهمم

الأكثر قراءة

خطوات صرف منحة وزارة القوى العاملة لصالح العمالة الغير منتظمة وآلية الصرف

تابع.. موقع وزارة القوى العاملة 2020 للاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة

نتيجة مدرسة المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا 2020.. موعد نتيجة اختبارات مدارس المتفوقين

تفاصيل مفاوضات بيراميدز مع فايلر.. ورد المدرب وقيمة راتبه

إنفوجراف

image description

سجون تميم جحيم القطريين على الأرض (إنفوجراف)

image description

الكنيسة تحتفل بذكرى استشهاد القديس بروفوديوس الخيالي

image description

صائدو الإرهابية.. أبرز نواب العالم المطالبين بحظر الإخوان (إنفوجراف)

image description

مكافآت أمريكا لقطع رؤوس الإرهاب في السنوات الأخيرة (انفوجراف)

نجم الساعة

منذر رياحنة: أحلم بتجسيد عمر المختار وجيفارا وفيلمى الجديد «حصار جهنم» يشبه «Avatar»

منوعات

كوكب الأرض يدخل مدار «هالى» ويتيح عرض تتساقط فيه النجوم

علماء يحددون الأشخاص الناقلين الرئيسيين لوباء كورونا

فيضان شرق الكونغو يودي بحياة 15 شخصًا

«آليكس» تضرب فرنسا وتتسبب 80 ألف شخص بلا كهرباء

أيام زمان

«هاجمونى عندما قدمت محمود حميدة لأول مرة»..اعترافات محمد خان

«شمس البارودي كانت تنوي نشر كتب دينية».. اعترافات حسن يوسف

«أسرتى قالت له انتظرها حتى تكبر.. وبعدما كبرت رفضته».. اعترافات ماجدة عن الرجال

«عمالقة البحار».. قصة الفيلم الوحيد عن وحدة مصر وسوريا في العدوان الثلاثي

مقالات الرأي
ماجد حبته
عين «عريقات» تنكسر أحيانًا!
مدحت بشاى
الأب.. الحالة 915
د. محمد عفيفي
عبدالناصر فى ميزان نجيب محفوظ
جمال طه
الإشكاليات الخمس الراهنة للأزمة الليبية
المزيد

الثقافة

عواض: معارض كتاب القرية تجوب محافظات إقليم جنوب الصعيد الثقافي

مبيعات كبيرة بأجنحة وزارة الثقافة فى أول أيام معرض الإسكندرية

صاحب «مسافر زاده الكرة»: كتابى يحكى فلسفة صعود نجم

«مسيح دارفور» لـ عبد العزيز بركة على طاولة «الدولي للكتاب».. غدًا