حبس شابين لهتك عرض فتاة سودانية بمدينة نصر

أمرت النيابة العامة بحبس متهمين بالتعدي على فتاة إفريقية والتحرش بها في أحد شوارع مدينة نصر، بعد أن تلقت النيابة مطالبات بالتحقيق في مقطع للواقعة نشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي.واتخذت النيابة العامة إجراءات التحقيق في الواقعة، وكانت تحريات الشرطة تمكنت من تحديد هوية المجني عليها - سودانية الجنسية - وتحديد تسعة متهمين بالواقعة أمكن ضبطهم جميعا.وأقرت المجني عليها بتعدي اثنين من المتهمين عليها، ومحاولة أحدهم الدفاع عنها، وتواجد الباقون بمكان الواقعة دون التعدي عليها أو الدفاع عنها.وأقر اثنان من المتهمين خلال استجوابهما بهتكهما عرض المجني عليها بالقوة على نحو ما ورد بالمقطع المتداول، وشهد من كان يحاول الدفاع عنها في التحقيقات بذات المضمون، وأكدت تحريات الشرطة هذه الصورة التي انتهت إليها التحقيقات.وأخطرت النيابة خط نجدة الطفل بالواقعة لحداثة عمر المجني عليها، وأمرت بحبس المتهمين اللذين تعديا عليها أربعة أيام احتياطيا على ذمة التحقيقات، وإخلاء سبيل الباقين، وجارٍ استكمال التحقيقات.