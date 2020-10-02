عشرات العاملين بشركة رشيد للبترول يحتفلون بانتصارات أكتوبر

شارك عشرات العاملين من شركة رشيد للبترول برئاسة المهندس شريف حسب الله رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، في المسيرة الحاشدة التى نظمتها النقابة العامة للعاملين بالبترول برئاسة محمد جبران، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، بالتعاون مع اللجان النقابية لشركات البترول المختلفة والتي جابت شوارع أحياء مدينة نصر، والمعادي بالقاهرة احتفالًا بالذكرى الـ47 لانتصارات أكتوبر المجيدة.كما شارك فى المسيرة أعضاء مجلس إدارة "رشيد" ومديرين العموم وعلى رأسهم: منى هلالى، وذكى فاروق، والدكتور إبراهيم قنديل، والدكتور فواز عجيزة، والمهندس عاطف موسى، والمستشار محمد قطب، ومحمد أمين مصلحى، وتامر صقر، رانيه حسين رئيس اللجنة النقابية للشركة ولفيف من القيادات والعاملين بالشركة.وانطلقت مسيرة الاحتفالية من أمام مقر الشركة الرئيسي بحي المعادي، وحتى "المنصة"، وذلك فى مشهد مهيب عبر انتماء العاملين بالقطاعات المختلفة لوطنهم والاحتفال بنصر أكتوبر العظيم وما قامت به القوات المسلحة فى عام 73، ودورها العظيم في حماية الوطن واسترداد أراضيه.