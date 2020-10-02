«6 ساعات هوا».. محمد الباز فى تغطية خاصة لاحتفالات المصريين بانتصارات أكتوبر على «النهار»

يقدم الإعلامى محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير الدستوراليوم، تغطية خاصة لاحتفالات المصريين بانتصارات حرب أكتوبر المجيد، على شاشة النهار، لمدة 6 ساعات متواصلة.

وتبدأ التغطية فى تمام الخامسة مساء حتى الحادية عشر مساء، وترصد احتفالات المصريين فى مختلف الميادين العامة بكل المحافظات.

وكانت القوى والأحزاب السياسية قد دعت المواطنين للنزول إلى الميادين العامة، اليوم الجمعة، للمشاركة فى احتفالات نصر أكتوبر المجيد