الإمارات تسجل 1181 إصابة جديدة بكورونا و3 حالات وفاة

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية تسجيل 1181 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 96،529 حالة.وأشارت الصحة الفلسطينية -وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية- اليوم الجمعة، إلى تسجيل 3 حالات وفاة وذلك من تداعيات الإصابة بفيروس كورونا، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الإمارات 424 حالة.كما أكدت الوزارة شفاء 1168 حالة جديدة لمصابين بكورونا وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 86،071.