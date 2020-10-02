عواض: معارض كتاب القرية تجوب محافظات إقليم جنوب الصعيد الثقافي

قال الدكتور أحمد عواض، رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، إن الهيئة تستعد لإطلاق معارض كتاب القرية نهاية أكتوبر الجاري، بإقليم جنوب الصعيد الثقافي، بعد نجاحها بشكل كبير في إقليم وسط الصعيد الثقافي.وأضاف عواض في تصريحاته لـ"الدستور"، أن الهدف من مبادرة معرض كتاب القرية، نشر الثقافة، والمعرفة، ورفع الوعي، وتحقيق مبدأ العدالة الثقافية، بإيصال الكتاب إلى المواطنين في منازلهم، وأماكن تواجدهم.وأشار إلى أن الهيئة تحرص على توفير حصة المحافظات من الكتب التي تصدرها الهيئة، للمشاركة بها في المعارض الإقليمية، حتى لا يكون هناك نقص في عناوين محددة.وأوضح أن معارض كتاب القرية تعيد على الهيئة، والمواطنين بالفائدة الكبيرة من خلال القراءة، لافتا إلى أن أسعار تلك الكتب مدعومة من قصور الثقافة نسبة 50% من تكلفة الطباعة.