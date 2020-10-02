مجموعة حسين ظاظا تجسد معاناة اللبنانيين في أسبوع موضة ميلانو

قدم مصمم الأزياء اللبناني العالمي "حسين بظاظا" مجموعته الجديدة لموسم ربيع وصيف 2021 خلال فعاليات اسبوع الموضة في ميلانو وتوحى بحالة الدمار التي خلفها مرفأ بيروت في 4 أغسطس الماضي بتصميمات جمالية.تأثر "ظاظا" مثل عدد من المبدعين اللبنانيين بانفجار المرفأ، جمع كل المشاعر التي عاشها اللبنانيون لحظة الانفجار وجسدها في مجموعة أزياء أشبه بتحفة فنية للخوف، الذعر، القلق، الخسارة، الحب، الكراهية والسعادة وكثير من المشاعر المختلطة، التى نقلها من بيروت إلى ميلانو.هيمن على المجموعة ألوان الباستيل، تضمنت قطع أحادية اللون مصممة خصيصا مع قصات هندسية مبهجة وطيات خام، إضافة إلى قطع مرسومة يدويًا تعكس مشاعر عبر عنها المصمم.وتم الكشف عن المجموعة خلال أسبوع الموضة في ميلانو من خلال فيلم أسر الحاضرين بقدر ما هو مبدع من إخراج سمير سرياني، تظهر فيه الشابة "زينة" التي تستعرض الأزياء بأداء هو الأول من نوعه في العالم حيث يطلب منها المخرج بأن تمثل حالات نفسية مختلفة ومتناقضة، مابين الفرح والحزن والغضب والصدمة.من جهته وجه كارلو كاباسا، رئيس مجلس إدارة الغرفة الوطنية للأزياء الإيطالية، رسالة معبرة للمصممين اللبنانيين الذين استمروا بالإبداع رغم كل الخسائر وقال: "مهم جدًا وجود المصممون اللبنانيون هذا العام، وكنّا بحاجة إلى منحهم مساحة لأنهم يمرون بوقت عصيب للغاية، ونعتقد أن الموضة يجب أن تكون موجودة لمساعدتهم" جاءت هذه المساعدة على شكل منصة رقمية تم إنشاؤها خصيصًا للمصممين اللبنانيين.ما يعني أنه تم عرض العلامات اللبنانية إلى جانب الأسماء الإيطالية الكبيرة مثل فالنتينو وفيرساتشي وجورجيو أرماني لأول مرة وتم التركيز على فكرة "الجيل القادم من المواهب اللبنانية" للتواصل مع جمهور جديد وأوسع والى جانب المصمم حسين بظاظان تم اختيار ستة علامات للمنصة من بينها أسماء مصممين لبنانيين ومن بينهم دار قزي ودار أسطا التي اكتملت مجموعتها من الأزياء الراقية قبل الانفجار في صالة العرض.