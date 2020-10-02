السودان: 7 إصابات جديدة بكورونا ولا وفيات

أعلنت وزارة الصحة السودانية عن تسجيل 7 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، دون تسجيل أي وفيات.وأوضحت وزارة الصحة السودانية - في بيان عن التقرير الوبائي ليوم الأربعاء الماضي - أن الحالات الجديدة سُجلت جميعها في ولاية الخرطوم، لافتة إلى أنها أجرت فحصًا لعدد 638 عينة، سُجلت من بينها تلك الحالات.وبهذه الحالات الجديدة، يرتفع العدد الكلي للمصابين بالفيروس في السودان إلى ١٣ ألفًا و653 حالة، بينها 836 وفاة، و6764 شخصًا تعافوا.وشددت وزارة الصحة السودانية على أهمية التزام المواطنين بتطبيق الإرشادات الوقائية والتبليغ الفوري عن حالات الاشتباه.