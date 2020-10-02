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الجمعة 02 أكتوبر 2020 الموافق 15 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

ضبط 672 زجاجة مياه غازية فاسدة في أسوان (صور)

الجمعة 02/أكتوبر/2020 - 03:07 م
ضبط زجاجات مياه
ضبط زجاجات مياه غازية فاسدة
أسوان_إسراء توفيق
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نظم مفتشو الأغذية بمكتب مراقبة أغذية محافظة أسوان حملة تفتيشية على عدد من أماكن تخزين المواد الغذائية على مستوى مدينة أسوان، ويأتي ذلك في إطار الجهود المستمرة لمديرية الشئون الصحية والحملات المستمرة للحفاظ على صحة المواطنين.

وأسفرت الحملة عن ضبط 672 زجاجة مياه غازية، وزنت الزجاجة الواحدة 250 ملي، وتبين أن الكمية فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتم التحفظ عليها، وتم سحب 19 عينة من المواد وأرسلت إلى المعامل للتحليل.

وتواصل مديرية الشئون الصحية بأسوان، استعداداتها لانطلاق المرحلة الثانية من حملة مكافحة  البلهارسيا والطفيليات المعوية خلال الفترة من 4 أكتوبر حتى 22 من نفس الشهر، وتستهدف تجريع جميع المواطنين بتلك الأماكن باستخدام عقار "البرازيكوانتيل".

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