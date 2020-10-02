«الكاثوليكية»: فعاليات اليوم الـ 8 من تساعية القديسة تريزا الطفل يسوع

قال الأنبا باخوم، المتحدث الإعلامي للكنيسة الكاثوليكية بمصر، والنائب البطريركي لشؤون البطريركية، إن الكنيسة الكاثوليكية أقامت فعاليات اليوم الثامن من تساعية القديسة تريزا الطفل يسوع، وذلك بكنيستها ببازيليك القديسة تريزا الطفل يسوع بشبرا.وتابع الأنبا باخوم في بيانَا له: ترأس صلاة القداس الإلهي الأب مراد مجلع الخادم الإقليمي للرهبنة الفرنسيسكانية بمصر، وبحضور الأب إيليا الكرملي راعي الكنيسة، كما شارك أيضًا الأب شارلز موريس من الآباء الفرنسيسكان.مضيفًا: أن تحتفل الكنيسة الكاثوليكية غدًا السبت، بعيد القديسة تريزا، فيتضمن اليوم الإحتفالي قداسان الأول في العاشرة صباحًا مع الأب إيليا الكرملي راعي الكنيسة حسب الطقس اللاتيني يتخلل صلاة القداس توزيع الورود، وفيما يترأس الأب مخول فرحا المفوض العام للرهبنة الكرملية بمصر صلاة القداس الإلهي الاحتفالى في السادسة من مساء غدا السبت، حسب الطقس اللاتيني.