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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«صحة الشرقية»: فحص 1.5 مليون مواطن من الأمراض المزمنة خلال أسبوعين

الجمعة 02/أكتوبر/2020 - 03:05 م
صحة الشرقية
صحة الشرقية
فاتن خديوى _ سارة سعودى
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قال الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، إن الفرق الطبية بمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لمتابعة وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر للاعتلال الكلوي وعلاج الأمراض غير السارية، قامت بتقديم الخدمة الطبية وإجراء الفحوصات اللازمة لما يقارب 1.5 مليون مواطن ومواطنة بمحافظة الشرقية، وذلك بدعم الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، ومعالي الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية.

وأوضح أن الفرق الطبية الثابتة والمتحركة بالمبادرة الرئاسية قامت خلال أسبوعين منذ انطلاق الحملة السبت الماضي بتقديم الخدمة الطبية لعدد ١٤٣٧٧٣١ مواطن بالمحافظة، بنسبة تغطية بلغت ٩٢%، كما تم تحويل المواطنين المصابين بالأمراض المزمنة لمراكز الإحالة بمستشفيات الصحة بالشرقية، لاستكمال الفحوصات الطبية، وتلقي العلاج اللازم.

وأضاف وكيل الوزارة بأن المبادرة الرئاسية تهدف إلى الاكتشاف المبكر للاعتلال الكلوي، والمتابعة والفحص والعلاج والحد من مرضية ومضاعفات ووفيات الأمراض المزمنة، لعدد ١٥٦٩٠٤٤ مواطن بالمحافظة، مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية الاحترازية بأماكن تقديم الخدمة الطبية بالمحافظة، والتي تستهدف جميع المواطنين فوق عمر 40 عاما، والمواطنين من عمر 18 حتى 40 عاما المسجلين بقاعدة بيانات "100 مليون صحة" ويعانون من ارتفاع ضغط الدم ونسبة السكر في الدم عن المعدلات الطبيعية، ويتم إجراء الفحوصات الطبية اللازمة للمستهدفين، وصرف العلاج اللازم لهم بشكل دوري، بالإضافة إلي الكشف المبكر للإعتلال الكلوي لدي مرضي الأمراض المزمنة، والكشف المبكر عن مرض السكري، وإرتفاع ضغط الدم، وتحديد مستوي زيادة الوزن والسمنة، مع تقديم التوعية الصحية للمواطنين.

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