مطروح تستعد لانطلاق فعاليات احتفالية ذكرى أكتوبر (صور)

قال الكابتن صالح يونس مدير النادي الاجتماعي وأحد منظمي احتفالية أكتوبر، إنه يتم الآن التجهيز لانطلاق فعاليات الاحتفال بذكرى احتفالات أكتوبر في منطقة فندق ميامي بوسط مدينة مطروح.وأوضح في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أنه تم دعوة جميع أبناء مطروح للاحتفال بذكرى انتصارات أكتوبر، حيث سيتم عرض أفلام وثائقية عن حرب أكتوبر وكيف انتصر المصريون في حرب 73 بالإضافة إلى عدد من الأغاني الوطنية.وأكد أنه سيتم توزيع أعلام مصر على جميع الحضور بالإضافة إلى السحب العلني على رحلة ترفيهية إلى مدينة سيوة لـ 10 أشخاص شاملة الانتقالات والوجبات الغذائية.