بايدن يعرب عن تمنياته بالشفاء لترامب وزوجته من كورونا

أعرب المرشح الديمقراطي للرئاسة الأمريكية جو بايدن، اليوم الجمعة، عن تمنياته بالشفاء العاجل للرئيس الأمريكى دونالد ترامب وزوجته من فيروس كورونا المستجد، وفقا لما ذكرت فضائية "سكاى نيوز" عربية.وتوالت ردود الأفعال حول تغريدة الرئيس ترامب، اليوم الجمعة، والتي أعلن فيها أنه وزوجته ميلانيا أصيبا بفيروس كورونا ودخلا الحجر الصحي.وتمنى الرئيس الروسى فلاديمير بوتين للرئيس الأمريكى وزوجته بالشفاء العاجل من الفيروس القاتل، مؤكدا أن حيوية ترامب ستجعله ينتصر على كورونا.كما أعرب المستشارة الألمانية إنجيلا ميركل عن تمنياتها بالشفاء للرئيس الأمريكي وزوجته. وتمنى "الكرملين" على لسان المتحدث باسمه ديميتري بيسكوف، للرئيس الأميركي الشفاء العاجل، بعد تشخيص إصابته بفيروس كورونا المستجد، حسبما نقلت "فرانس برس".