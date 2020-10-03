ترامب يتصدر تويتر.. كيف ستؤثر إصابته بكورونا على حملته الانتخابية؟

أحدثت تغريدة ترامب حول إصابته بفيروس كورونا صدى دوليًا كبيرًا عبر وسائل الإعلام العالمية، وخاصة مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تصدر الرئيس الأمريكي قائمة المواضيع الأكثر تداولًا في الوطن العربي والعالم.وتصدر هاشتاج #ترامب، #البيت_الأبيض #TrumpHasCovid، قائمة المواضيع المتداولة على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر».وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد أعلن في تغريدة له عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، اليوم الجمعة، إصابته وزوجته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد -19"، ودخلا الحجر الصحي قبل شهر واحد فقط من الانتخابات الرئاسية التي ستجري في الثالث من نوفمبر المقبل.تضامن دولي كبيروتلقى ترامب وزوجته العديد من أمنيات الشفاء العاجلة، وأعرب الكثير من رؤساء وزعماء العالم، عن تضامنهم معهم، وكان على رأسهم الرئيس عبد الفتاح السيسى، الذى تمنى أن يتجاوزا هذه المرحلة في أقرب وقت، والعودة لاستكمال الكفاح ضد كورونا.مصير حملة ترامب الانتخابيةألقت إصابة ترامب بفيروس كورونا بظلالها على الحملة الانتخابية، خاصة بعد تزايد الشكوك حول الحالة الصحية والفترة الزمنية التي سيحتاجها ترامب للعودة إلى كامل صحته، وقدرته على استكمال حملته الانتخابية.وتسببت إصابة ترامب بالفيروس في حدوث العديد من التوابع التى أثرت عليه شخصيًا، منها إلغاء تجمعاته الانتخابية التى كان مقررًا لها هذه الفترة التى تأتى قبل أيام من سباق انتخابات الرئاسة الأمريكية والمنافسة مع المرشح الديمقراطي جو بايدن، حيث يعقد ترامب المرشح لولاية ثانية عن الحزب الجمهورى، تجمعات فى مختلف الولايات قبل الانتخابات الرئاسية المقررة فى 3 نوفمبر المقبل.